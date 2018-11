Johans Simons "Jüdin von Toledo". Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz/Bochumer Schauspielhaus



Johan Simons, der 72-jährige Theaterveteran aus den Niederlanden, hat seine Intendanz am Bochumer Schauspielhaus mit Lion Feuchtwangers Romanklassiker "Die Jüdin von Toledo" begonnen, und die Kritiker kennen kein Halten: In der taz freut sich Benjamin Trilling noch etwas zaghaft, dass Simons in Bochum wieder globales Bewusstsein versprüht. In der FAZ aber verkündet Simon Strauß: "Das Stadttheater unserer Zeit. Es steht in Bochum, der alten Ruhrpott-Provinz, nicht in Berlin, Frankfurt oder Wien. Im fahlbeleuchteten Abseits findet sich wie von selbst, was bei grellem Metropolenglanz mit größter Anstrengung vergeblich gesucht wird: ein Theater der Gegenwart, eine Bühne, die wieder Versprechungen macht, und ein Spiel, so lustvoll und leicht, dass einem aller betriebliche Pessimismus, alle gewohnte Klage peinlich wird."



Schön programmatisch findet Bernd Noack in der NZZ Simons Inszenierung: "Simons lässt aber auch den Historiker Philipp Blom eine Eröffnungsrede halten, in der dieser leidenschaftlich vor den Gefahren selbstgenügsamer Kunstpflege und überheblicher Gutmensch-Lethargie ('Die Linke hat sich zu Tode gesiegt') warnt: Die Kulissen der Demokratie stünden zwar noch, aber darin werde längst ein anderes Spiel gespielt. Die Welt ist rund, wie das neue Emblem des Bochumer Schauspiels zeigt, doch das macht sie auch zum Spielball." In der SZ begeistert sich Christine Dössel vor allem für die Schauspieler: "Hier spielt ein jeder mit allen und gegen alle, und alle sind auch immer anwesend und verfügbar, selbst wenn einzelne zwischendurch wie Schlafende oder Leichen auf dem Boden liegen. Sind sie dran, sind sie sofort wieder im Spiel. Und wie! Man spürt: Denen geht es um etwas."



Peter Laudenbach applaudiert in der SZ noch einmal den Berliner SchauspielschülerInnen, die mit ihren Aktionen vor sechs Jahren den jetzt eröffneten Neubau der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch gerettet hatten: "Der Charme der Proteste, mit denen die Studierenden den Neubau vor sechs Jahren retteten, lag unter anderem darin, dass die eigentlich als notorisch egozentrisch geltenden Nachwuchsschauspieler und -Regisseure nicht für sich selbst, sondern für ihre Hochschule und nachfolgende Studierendengenerationen kämpften."



Besprochen werden Anselm Webers Uraufführung von Lutz Hübners und Sarah Nemitz' Stück "Furor" in Frankfurt (FAZ), David Böschs Bühnenadaption von Luchino Viscontis Filmklassiker "Die Verdammten" am Berliner Ensemble (Tagesspiegel, Berliner Zeitung).