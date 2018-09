Alle wollen mitreden, dessen "The Man Who Killed Don Quixote" nun nach einer katastrophalen Produktionsgeschichte von 25 Jahren endlich ins Kino kommt (aktuelle Besprechungen in SZ und taz , weiteres gestern im Efeu ). Der Film habe ihn "komplett unterjocht", erklärt Gilliam in der. " Cervantes' Ritterlegende fand ich immer faszinierend, weil ich das Gefühl habe, dass in mir ein bisschen was von Quixote, aber auch einiges von seinem Assistenten Sancho Panza steckt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dieser Filmwerden würde. Normalerweise feiert man am Set ein Bergfest, wenn die Hälfte der Dreharbeiten geschafft sind. Diesmal haben wir schon nach dem sechsten Tag eine Riesenparty gefeiert, weil wir damit schonhatten als beim ersten Anlauf." Über diesen ersten Anlauf entstand 2002 die sehr sehenswerte Dokumentation "Lost in La Mancha" Im-Gespräch beklagt sich Gilliam, einst Mitglied der Komikertruppe Monty Python, die vor nichts und niemandem zurückschreckte, darüber, wie "spießig und vorsichtig die Leute geworden sind.. Die Menschen werden immer dünnhäutiger. Das schränkt die Comedy ein ... Wir leben in einer Zeit, in der das Wort an sich schon das Verbrechen ist - nicht das, was damit gemeint war. Das führt dazu, dass Leute nicht richtig kommunizieren. Sie benutzen Euphemismen oder vermeiden es, bestimmte Dinge zu sagen." (Ob Gilliam, der im Original "Me-Me-Me-World" gesagt haben dürfte, nicht vielleicht doch eher auf Mr. Beakers "Mi-Mi-Mi"-Jammern aus der der Muppet-Show anspielte, sei einmal dahingestellt.) Den-Lesern gibt Gilliam in Sachen Absurdität Lebensweisheiten mit auf den Weg: "Wenn man die Absurdität nicht akzeptiert, hat man. Es ist eine großartige Überlebenstechnik ... Wir leben heute in einer. Die Wahrheit ist nichts mehr wert. Orwell pur, George wäre so zufrieden."In der denkt Hans-Ulrich Gumbrecht überauf den ersten Blick Sympathie fürund insbesondere Disneys erstem Animationslangfilm "Schneewittchen und die Sieben Zwerge" nach. In der pseudo-sozialen Sozialpolitik der Nationalsozialisten, in der Milde nur für jene vorgesehen war, die dem Machtbedürfnis der Elite nicht ins Gehege kamen, und in Disneys Selbstkonzeption als pater familias eines Konzerns, in dem Angestellte umsorgt wurden, solange sie auf eigenständige Gedanken bis auf weiteres verzichteten, entdeckt Gumbrecht Parallelen: "Das schöne Schneewittchen musste und konnte sich ja auf den Prinzen verlassen, der sie wachküsste und in die Welt der Paläste zurückführte. Aber die niedlichen Zwerge würden für immer Zwerge bleiben und deshalb eine -- Sympathie verdienen."Weitere Artikel: Im-Gespräch erklärt Künstler, warum er sich aufs Filmemachen verlegen will. In der empfiehlt Carolin Weidner eine Reihe mitDokumentarfilmen im Berliner Zeughauskino Besprochen werdenAustralo-Western "Sweet Country" ( taz ),' "Ava" ( taz ),Vergewaltigungsdrama "Alles ist gut" ( Berliner Zeitung ) und die TV-Verfilmung von Hiddensee-Roman "Kruso" , die Matthias Dell imfür ziemlich verwurstet hält