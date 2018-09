Der Historiker und Salonkolumnist fühlt sich von der entfesselteneiniger Redner im Bundestag, die sich gar nicht genug in die Brust werfen können, wenn sie die AfD attackieren,: "Wenn uns die liberale Ordnung etwas wert ist, darf die Präsenz demokratiefeindlicher Parteien im Parlament nicht dazu führen, dass wir mit ihnen lustvoll in einenan Schmähung und Beschimpfung einsteigen. Dafür ist niemand gewählt, es löst kein einziges politisches Problem, es unterminiert das Vertrauen in den Bundestag und es zerstört die nach 1945 mühsam und mit alliierter Hilfe aufgebaute zivile Kultur Deutschlands. Sollten sich Demokraten wirklich an der Zerstörung des Erbes von 1949 und 1989 beteiligen?"Bei der Wahl in Schweden voriges Wochenende wurden die rechtspopulistischendrittstärkste Kraft. War's das dann mit dem sozialen, liberalen Schweden? Der schwedische Autorwinkt im Interview mit derab: "Der Glaube, dass Schweden eine Villa Kunterbunt-WG in XXL sei, scheint in Deutschland besonders ausgeprägt. ...haben sich für Parteien entschieden, dieVereinbarungen mit den Rechtsextremen eingehen wollen. Das strukturelle Problem ist sowieso ein anderes: Unsere alte Blockpolitik mit ihrem Majoritätsparlamentarismus scheint vorbei zu sein. Ein System mit hohem Proporz bedeutet mehrere kleinere Parteien und. Wo da die Grenzen zukünftig verlaufen werden, müssen wir noch sehen."