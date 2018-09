Die Philosophinbezeichnet sich als. Mit dem Gender-Feminismus hat sie ein Problem, erklärt sie im Interview mit der, weil er an Fakten nicht interessiert ist, sondern alles bisher Erreichte abwertet: "Bei denkommt man doch kaum noch mit. Frauen können nicht nur Karriere im Top-Management machen, sie machen sie. Frauen sind als CEO und auf höchster Ebene in der Corporate Leadership tätig. Im US-Erziehungssystem sind Frauen, einschließlich Afroamerikanerinnen und Latinas, eine. Frauen sind Männern auf Bachelor-, Master- und PhD-Ebene zahlenmäßig weit überlegen. In der Schule stellen Mädchen die Jungs mit besseren Noten, mehr Auszeichnungen, höherer Wahrscheinlichkeit auf einen Hochschulabschluss überall in den Schatten."Im Interview mit derglaubt der Kognitionswissenschaftlernicht, dass Computer je wirklich denken lernen werden. Sie sind dafür einfach, Analogien können schon kleine Kinder besser: "Zum Beispiel wenn ein zweijähriges Mädchen sehr stolz sagt: 'Ich habe die!' Man sieht, dass sie eine süße und sehr gute Analogie gemacht hat. In der Vergangenheit hat sie ihre Puppe ausgezogen und ist sie von ihrer Mutter ausgezogen worden. Sie weiß also sehr genau, was sie unter 'ausziehen' zu verstehen hat. Und wenn sie sieht, was sie selbst bei der Banane macht, erkennt sie, dass das etwas Vertrautes und Ähnliches ist. Die Auswahl jedes Wortes hängt mit einer Analogie zusammen."Hin- und hergerissen zwischen den Verfechtern des Sachzwangs und der Hyperindividualisierung zieht der Philosophin derin einen "Zweifrontenkrieg": "Politiker, die sich hinter dem, müssen alsbloßgestellt werden, denn sie entziehen Entscheidungen der Willensbildung von unten. Manager, die Mitarbeiter in die Spirale dertreiben, müssen alsangegriffen werden, denn sie zerstören die Bereitschaft der Menschen zur Kooperation. Nur wenn das demokratische Wir wieder flott gemacht wird ... kann die Demokratie ihre Abwehrschwäche überwinden."