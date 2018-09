Szene aus "Hamlet" in Zürich. Foto © Matthias Horn





Am Zürcher Schauspielhaus hatteInszenierung des "Hamlet" Premiere, mit Jan Bülow in einer Doppelrolle als Hamlet und Geist des ermordeten Vaters. "Es ist ein, den umhergeisternden Untoten und seinen blutsverwandten Widersacher mit ein- und demselben Schauspieler zu besetzen, um Hamlets ausweglose Situation zu unterstreichen", meint Kaa Linder. "Dasvon Geist und selbst ermächtigtem König spiegelt das dramatische Motiv der Mehrdeutigkeit wider, die sich wiederum in der Figur von Hamlet kondensiert. Intrigen, vorsätzliche Täuschung und gestellte Theaterszenen durchziehen den Plot und machen auch vor dem Bühnenbild (Bettina Meyer) nicht Halt.""So viel Unterkühlung war selten an einem dänischen Hof ... Freys Hamlet ist auch eine", schreibt in dereine leicht verhaltene Daniele Muscionico. "Doch das macht durchaus Sinn, ihr Konzept ist in Erz gegossen: Sie nimmt Shakespeares Geist beim Wort, 'Remember me!'. Der Satz, mit dem der Wiedergänger des ermordeten Königs Hamlet zur Rache auffordert, scheint die Regisseurin übersetzt zu haben:. Es gibt ein Theater, das eine Bedeutung hat über das Individuum hinaus im Hinblick auf kollektive Versäumnisse. Es gibt ein Theater, das in Bezug steht zu unserer Gesellschaft, die den Geist der Geschichte, der Schuld und der Scham, ins Unbewusste auslagert. Hier, auf meiner Bühne, werden die Geister beschworen und erlöst. Frey macht moralische Kunst, Theater als."Im unterhält sich Karl Fluch mit, die beim Steirischen Herbst ihre Version des Musicals "The Sound of Music" aufführen. Die Gruppe gibt sich entspannt: "Wir wissen, dass Österreicher, weil sie denken, er rücke ihr Land in ein seltsames Licht. Aber Leute wie(das negative Pendant des Trapp-Vaters),(Trapps Analytiker) oder(Trapps geheimes Kind?) sowie ihre Außenministerin(eine zeitgenössische Maria Trapp) oder der beliebte Nationalistgeben Grund zur Annahme, dass 'The Sound Of Music' das Land nicht ganz falsch abbildet. Nicht zu vergessen den 'fanatischen Österreicher'."Hier ein kleiner Vorgeschmack:Außerdem: Im Gespräch mit dersein neues Volkstheater invor - eine kleine Befreiung: "Der Schauspieler ist in Flandern ein Künstler, der mitdenkt. Der Ballast der Vergangenheit ist viel geringer. Denkannst du an einem Nachmittag lesen. Da musst du dir deine Klassiker selbst schreiben."Besprochen werdenMusiktheater "Lost Highway" nach David Lynch in der Oper Frankfurt ( FR ),"Der Floh im Ohr" am Staatstheater Wiesbaden ( FR ),Choreografie zu Bachs "Sechs Brandenburgischen Konzerten" an der Volksbühne Berlin ( Welt ),Inszenierung der Semi-Oper "König Arthur" von Henry Purcell und John Dryden in einer Neudichtung von Ewald Palmetshofer am Theater Basel ( nachtkritik ), die Uraufführung vonStück "Auf der Straße" am Berliner Ensemble ( nachtkritik ),"Antigone" nach Brecht und Sophokles in der Zürcher Gessnerallee ( nachtkritik ),Inszenierung von Mozarts "Don Giovanni" in Weimar mit Kirill Karabits am Pult der Staatskapelle ( nmz ) und die Uraufführung vonStück "Vier Stern Stunden" in den Kammerspielen der Josefstadt in Wien ( Presse Standard ).