Wennam Wochenende nachreist, wird er stark dezimierte Gemeinde finden und eine völlig diskreditierte Priesterschaft. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen durch Geistliche und der verlogene Umgang damit, haben die Katholische Kirche in Irland stark beschädigt, schreibt Finlan O'Toole im. "Diese Horrorgeschichte, die in den 1990er Jahren begann, wurde seither durch drei Faktoren verstärkt. Erstens ist Kindesmissbrauch durch Priester in Pfarreien nur ein Teil einer, in der Frauen und Kinder in Industrieschulen, Wäschereien und Mutter-und-Baby-Häusern eingesperrt wurden. Diese noch im Entstehen begriffene Geschichte wirft einen krank machenden Rückblick auf das heilige katholische Irland - es wird immer deutlicher, dass es seine 'bewahrt hat. Zweitens hat sich, was viele irische Katholiken für ein lokales Problem hielten, als internationales Phänomen herausgestellt und ist somit implizitenthalten. Das wurde vom Vatikan global vertuscht. Drittens, die Antwort des Vatikans war erbärmlich."Auf ihrer Glauben und Zweifeln Seite bringt diedie wichtigsten Passagen aus dem 884-Seiten-Bericht über den sexuellen Missbrauch in der. Um dieder Bistümer, die stets nach dem gleichen Muster handelten, aufzudecken, bedurfte esdes National Center for the Analysis of Violent Crime, lesen wir: "Ein Diözesanpriester wurde erst verhaftet und angeklagt, nachdem die Kirche jahrzehntelang Missbrauchsberichte ignoriert hatte. Als der Schuldspruch bevorstand, handelte der Bischof endlich. Er schrieb einen Brief an den Richter, mit der Bitte, den Angeklagten an ein katholisches Behandlungszentrum zu überstellen. Er betonte die. In einem anderen Fall vergewaltigte ein Priester ein Mädchen, und als sie schwanger wurde, organisierte er die Abtreibung. Der Bischof drückte per Brief sein Mitgefühl aus: 'Dies ist eine schwere Phase in Ihrem Leben, und ich verstehe Ihre Enttäuschung. Ich teile auch Ihren Schmerz.' Leider war der Brief nicht an das Mädchen adressiert, sondern."