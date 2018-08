An"Blackkklansman" ist in dieser Woche für keinen Kritiker ein Vorbeikommen, bereits gestern gab es einen Schwung Kritiken, heute folgen viele weitere. Der Film über den realen Fall, dass in den 70ern ein von John David Washington gespielter, schwarzer Polizist mithilfe eines weißen Kollegen den Ku-Klux-Klan infiltriert hat, ist beileibe nicht so grell überspitzt, wie man sich das anhand der Prämisse vorstellen könnte, meint Lukas Foerster im. "Eher hat er einen, der die satirische Intention auf interessante Weise unterläuft. Bemerkenswert ist insbesondereFilmmusik. ... Washingtons zurückgenommenes, teils fast schon lethargisches Spiel (besonders toll ist seine dezente, die besonders in den Szenen mit Harrier durchschlägt) und vor allem Lees Bildsprache sind von einer ähnlichen, nicht kalt-abstrahierenden, eher sanften,geprägt." Im Vergleich zum Furor in seinen früheren Filmen ist "Blackkklansman", was den Humor betrifft, eher "harmlos", schreibt Andreas Busche im: Der Film endet mit einer Collage über den Rassismus der Gegenwart, "einem bewegenden, aufwühlenden Epilog, fast fühlt man sich. Weil es Spike Lee in über zwei Stunden nicht einmal gelingt, selbst einen ähnlichen Furor zu entwickeln." Weitere Kritiken in taz FR und Berliner Zeitung . Für denhat John Colapinto ein episches Porträt über Spike Lee geschrieben.Der Kinostart vonFilm "Gundermann" über den gleichnamigen Baggerfahrer,, Stasi-Spitzel und später dann selbst Stasi-Bespitzelten wird seit Tagen von einer Welle ausführlicher Interviews vorbereitet. Auch die Kritiken liefern jetzt vor allem historischen Hintergrund. Dresens in den 70ern und in den 90ern spielender Film "wälzt neben der Biografie eines ungewöhnlichen Künstlers und dem Porträt eines vergangenen Landes vor allem eine komplexe Frage, die sich vielleicht nur subjektiv beantworten lässt: Kann man überhaupt", erklärt Jenni Zylka in der. Dresen trifft mit seinem Film "auf eine Gegenwart, die Begriffe wiewieder aktualisiert", führt Anke Westphal (die sich fürauch mit Dresen unterhalten hat) imaus und lobt Dresens "auf individuelle Lebenswege wie historische Zusammenhänge". Und "gewiss erscheint Gundermann in seiner komplexen Widersprüchlichkeit heute geradezu als, in seiner Poesie ebenso wie in der Verbohrtheit - und im." Weitere Besprechungen in SZ und in der Zeit Weitere Artikel: Zwar gehen dieauch im laufenden Jahr bemerkenswert stark zurück und ein immer größerer Anteil von Kinobesuchern verteilt sich auf immer weniger Filme, doch gibt es auch einen kleinen gegenläufigen Trend, schreibt Susan Vahabzadeh nach Lektüre des Branchenblatts Variety: "Es sind in den USA in diesem Sommer eine ganze Reihe von Filmen angelaufen, die im Kino beachtlichen Erfolg hatten, obwohlsie produziert hätte." Andreas Busche erinnert iman den kurdisch-türkischen Regisseur, über den beim Kurdischen Filmfestival in Berlin ein Dokumentarfilm gezeigt wird.Besprochen werdenLangfilmdebüt "Nach dem Urteil" ( taz ),"Crazy Rich Asians" ( SZ ),BluRay veröffentlichtes und im Berliner Brotfabrik-Kino gezeigtes KZ-Drama "Der Boxer und der Tod" aus dem Jahr 1963 ( taz , unsere Kritik hier ),Dokumentarfilm "Let's Keep It" über Kunstrestitution ( Standard ) undauf Heimmedien veröffentlichtes Erotikdrama "A Thought of Ecstasy" ( Perlentaucher ).Außerdem hat daszum Start seiner Retrospektive aus seinen Archiven ein Q&A mit dem Regisseur gefischt und aufgestellt. Diskutiert wird über "Faustrecht der Freiheit"