Der türkisch-deutsche Autor verteidigt imgegen den Rassismus und die Kleingeistigkeit der Deutschen: Deutschland sei ein Einwanderungsland, dem "" ist: "Einwanderungsland zu sein aber bedeutet, einen mühsameneinzuschlagen. Dieser Weg ist lang und vor allem er hört nicht an den Grenzpfosten auf. Zudem ist er. Wir sind dabei, diese Steine einzeln beiseitezuräumen, im Glauben, dass es dann ein besseres Fortkommen geben wird. Ohne Respekt aber wird es keine Anerkennung und ohne Anerkennung kein Auskommen geben."Wie viele deutsche Medien, Politiker und Publizisten beklagt auchlaut einem Agenturticker in der, dass Mesut Opfer deutschen Rassismus geworden sei. Er habe Özil telefonisch seine Solidarität übermittelt.Özil nahm mit seinemzu seinem Wahlkampffoto mit Erdogan "dem Deutschen Fußball-Bund, das Problem konstruktiv und vor allem schnell zu lösen", schreibt Markus Völker in der. "Beide, der DFB und Özil, waren während der WM aufin ein Gespinst der Nichtkommunikation. Ein irrer Stillhaltepakt war das. Daraus gab es zunächst kein Entrinnen. Der Knoten löste sich erst mit dem frühen WM-Aus. Es musste einen Knall tun, damit wieder Bewegung in die Sache kommen konnte."Hart geht im-Gespräch mit Jonathan Fischer die Bloggerinmit jenenins Gericht, denen sie, auch in ihrem zum Thema erschienenen Buch vorwirft. Einen Grund sieht sie auch darin, dass auch in der dritten Generation die Autorität der Eltern nicht in Frage gestellt wird: "Schon den Kindern wird beigebracht, dass alle Deutschen so und so sind. Jedes schreckliche Ereignis wird da zummissbraucht. Erdogan hat die Schwächen der Parallelgesellschaft, ihr Opferdenken, ihre unterdrückte Sexualität, ihre Neigung zu Gewalt und zu Gehorsam gegenüber allem Religiösen erkannt und für sich instrumentalisiert. In einer Rede sagte er: Die Türken in Deutschland müssen Qualen erleiden. Und:. Das löste Begeisterung aus. Wenn Frau Merkel dagegen sagt 'Ich bin auch eure Kanzlerin', wollen das viele gar nicht hören."Das Internet führt zu einer Zunahme, glaubt Wolfgang Krischke in der, der sich auf eine Studie der TU Berlin im Netz bezieht (unser Resümee ). Besonders geht es um die Kommentarbereiche auf den Internetseiten der Zeitungen, die nach Stichwörtern wie "Israel" oder "Juden" durchsucht wurden: "Der Anteil der Zuschriften, die die Forscher als antisemitisch klassifizierten, stieg bei dieser gemeinhin als seriös geltenden Leserschaft von 7,5 Prozent im Jahr 2007 aufzehn Jahre später. Diesen Angaben lässt sich nicht entnehmen, ob auch die Zahl der Antisemiten in Deutschland in diesem Zeitraum gestiegen ist." (Man muss allerdings nicht ein Leser der Zeitung sein, um online zu kommentieren.)