Mord, Terror, Katastrophen, Diskriminierung - zu lachen gab es beim diesjährigen Theaterfestival innicht viel, bilanziert Eberhard Spreng im- was für ihn allerdings nichts Schlechtes bedeutet, wie er etwa mit Blick aufStück "Mama" schreibt: "El-Attar erzählt in 'Mama' vom Alltag einer wohlhabenden Kairoer Familie. Ihn interessiert, welche Rolle die Mütter bei der Erziehung der kleinen Machos spielen, auf denen dasfußt. Er gehörte zu den Künstlern, die in Avignon Einblicke in die vom Islam geprägten Gesellschaften Nordafrikas und des Nahen Ostens ermöglichten. Zu dem Programm-Fokus gehörte auch das Thema derin der islamischen Welt - und eine intolerante Körperpolitik, die sich zunehmend auch im Okzident findet."Heute starten die Bayreuther Festspiele mit "Lohengrin" unter der Regie vonund dem Dirigat vonundhaben das Bühnenbild gestaltet. In dererklärt Reinhard J. Brembeck, was die Oper heute noch von gängigen Konzerten unterscheidet: "Die Oper hat sich immer schamlos aller verfügbaren Künste und Mittel bedient, um den zuhörschauenden Menschen vorzumachen, was sie sind, was sie im tiefsten bewegt. Sie gleicht einem Fleckerlteppich, sie läuftherum, sie nascht von allem, sie ist sich für nichts zu schade. Das Bild ist in der Oper die entscheidende Kategorie neben der Musik, um die Intention und Deutung des Librettos zu übersetzen. Der Text verschwindet ja immer hinter diesen beiden so viel unmittelbarer wirkenden Künsten. So wird verständlich, dass Intendanten immer wieder auf die Idee kommen, daseinem berühmten Künstler anzuvertrauen."Und in der schreibt Manuel Brug einen flammendes Plädoyer für die Oper: "Es ist, ohne zu wissen, was da aktuell konkret passieren und gedeutet wird, frappant, wie viele Anknüpfungen an eindieses aus dem Geist einer romantischen Mittelalterbegeisterung geborene Kunstmärchen Richard Wagners zu bieten hat - neben dem reinen, ebenfalls als Glück ohne Reue erlaubten Musikgenuss."Besprochen werdenInszenierung vonOper "Orlando Paladino" am Münchner Prinzregententheater () und die Ausstellung "The Hat Makes the Man" im Max Ernst Museum Brühl , mit Kuriositäten aus der Sammlung von).