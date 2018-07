Die Debatte umdominiert die Medien. Seinem Rassismus-Vorwurf wird weithin zugestimmt , wie ein Link auf Twitter zeigt.Jan Feddersen verteidigt Rassismus-Vorwurf in dergegen die DFB-Spitze und sieht eher einenals einen Fall Özil: "Es spricht viel dafür, dass Özils bittere Abrechnung mit dem undankbaren DFB zu einem Verzichtauf die Dienste für den DFB führt. Sie könnten schließlich auch für diespielen. Man darf insofern formulieren: Reinhard Grindel hat, aus intellektueller Unterkomplexität oder politischer Dummheit, Deutschlands Fußballzukunft zu einer offenen Frage gemacht."-Redakteur Patrick Bahners setzt sich vor allem kritisch mit derZeitung auseinander, die Özilvorgeworfen hat: "Spielverderber, Heulsuse, Memme: das sind Klischees aus derder Bolzplatzausrüstung. In der Özil-Affäre entfalteten sie eine toxische Wirkung, weil sie dafür eingesetzt wurden, diedes Deutschen Mesut Özil in Zweifel zu ziehen."Anders sieht es seinKollege Michael Hanfeld, für den Özils Statement ganz auf derliegt: "Denn jetzt hat sein Justizminister Abdulhamit Gül die Gelegenheit zu sagen, Mesut Özil habe mit dem Verlassen des deutschen Nationalteams 'das schönste Tor' geschossen - 'gegen das'. Diesen 'Faschismus'-Vorwurf haben Erdogan und seine Lautsprecher in den vergangenen Jahren immer wieder erhoben, wenn es darum ging, Politik und Gesellschaft in Deutschland maximal einzuschüchtern und zu spalten. Faschismus plus Rassismus. Darauf lautet der kommunikative Dreisatz Erdogans."Der Migrationsforscher stellt im Gespräch mit Kathleen Hildebrand von derals einer der wenigen den Begriff des "" entschieden in Frage.habe es gegeben, ja, aber auch hier sei die Sache komplex: "Der Punkt ist ja, dass. Özil wird nicht einfach nur wegen seiner Herkunft ausgegrenzt. Das macht die Angelegenheit so komplex. Özil ist zum Teil Opfer, aber er ist. Er hat dieses Foto machen und verteilen lassen, er hat dazu nichts gesagt. Er hat an der Pressekonferenz nicht teilgenommen - und tritt danach von sich aus zurück. Er hat ja eine Handlungsmacht als Spieler. Zugleich gibt es eine Diskriminierungswelle, die eingesetzt hat, weilgekommen ist: Özil ist ein Erdoganist. Mit diesem Makel umzugehen, ist extrem schwierig für eine Branche, die von Werbung lebt."Kritisch auch Gökalp Babayigit im Leitartikel der: "Wer der Türkei verbunden ist und das Land seiner Eltern liebt, der sollte nicht nur das höchste Staatsamt respektieren. Der sollte auchstehen, wo zurzeit viele Menschen gegängelt und unterdrückt werden." Eines will Babayigit aber nicht hinnehmen: "In Deutschland ist es immer noch die, die definiert, wer Rassismus ausgesetzt ist und wer nicht."Der deutsch-türkische Boxer kritisiert Özil sehr scharf im Gespräch mit Sebastian Eder von: "Er hat sich politischgestellt und ihn im Wahlkampf unterstützt. Ich engagiere mich seit Jahren gegen Erdogan, weil Tausende unschuldige Menschen wegen ihm im Gefängnis sitzen. Viele Sponsoren und Veranstalter in Deutschland sagen mir deswegen: Tut uns leid, aber mit Politik wollen wir nichts zu tun haben. Dann kann man auch zu Özil sagen: 'Du vermischstund unterstützt politische Werte, für die wir nicht stehen. Also können wir dich leider nicht mitnehmen.' Das ist nicht rassistisch, sondern richtig."Das News-Portalhat Äußerungen von Funktionären, Mitspielern und Politikern zu dem zusammengetragen - rassistisch sind sie nicht.