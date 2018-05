In Marx' Geburtsstadtsoll ein von dem chinesischen Künstlerentworfenes und, 4,40 Meter hohesmit Ausstellungseröffnungen, deutsch-chinesischem Partnerschaftsgarten und mehr Tamtam enthüllt werden. Petra Kohse berichtet in dervon einem Brief des ehemaligen Direktors des Martin-Gropius-Baus,, der Triers Oberbürgermeisterauffordert, die Feierlichkeiten auf den Tag zu verschieben, an dem China denaufhebt: "Sievernichs Brief kam erst am Sonntag im Trierer Rathaus an - und ist auch nicht der einzige, der gegen die Enthüllung der Statue protestiert. Etwa 50 Kritiker gebe es, sagt der Pressereferent Michael Schmitz, mit unterschiedlichsten Anliegen, der Oberbürgermeister werde allen antworten und sie nach Trier einladen - nach der Geburtstagsfeier."In der SZ meldet Kai Strittmatter: "Tatsächlich geht esschlecht, sie leidet offenbar an. Die Enttäuschung über die erneut nicht genehmigte Ausreise scheint die Lage noch schlimmer zu machen. 'Wenn ich nicht weg kann, dann sterbe ich in meiner Wohnung', sagte sie dem Schriftstellerin einem Telefonat am 30. April. 'Xiaobo ist nicht mehr da, und in dieser Welt ist nichts mehr für mich.als am Leben zu bleiben.'" Im Interview miträt der MenschenrechtsaktivistDiplomaten, sichfür Liu Xia einzusetzen: "Unterwerft euch nicht der Logik der chinesischen Regierung. Macht so viel Lärm wie möglich - wann immer ihr das könnt.""Verstörend" erscheint Olaf Gersemann in derder aktuelle, vor allem auch, weil er dienicht weiterbringe: "Marx-Getreuen bleibt nur, weiter einezu erklären und daraus abzuleiten, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden müssen. Das eine ist - nachweisbar - so falsch wie das andere. Und daher können die Sympathisanten heute so wenig zur Lösung der sozialen Frage beitragen wie ihr Idol es im 19. Jahrhundert vermochte. Wer einenin die Revolution unterstellt, mag sich nicht kümmern um Details, Differenzierung oder gar Empirie." Im Feuilleton-Aufmacher dererklären Literaturkritiker unterdessen Marx-Metaphern.In der schreibt Martin Krauss über Religiosität, denvon und antisemitische Attacken gegen Karl Marx: "In Marx' Werk finden sich etliche Passagen, die von Ressentiments, teilsgeprägt sind. Doch, das sagen auch seine Kritiker, das ist keine geschlossene Weltanschauung. Marx'sche Wertanalyse und Kritik der politischen Ökonomie sind nicht antisemitisch."Derliegt bei knapp schreibt der Ökonomin derund kritisiert, dass in vielen Staaten Europas eineverwendet werde - diese führe nicht zur Definition von Armut, sondern beschreibe lediglich: "Zum Beispiel war die Ungleichheit in Deutschland und in der Welt bis zum Jahr 1800 recht gering. Fast alle Menschen waren gleich, nämlich gleich arm. Wenn man den 'Armutsbericht' damals veröffentlicht hätte, wäre die offiziellegelegen, weil mehr als 95 Prozent der Menschen unter fast gleichen, meist schrecklichen Umständen lebten. Wenn man umgekehrt heute alle Realeinkommen verdoppeln würde, inklusive Hartz-IV-Satz, bliebe die Anzahl der Armen trotz des enormen Wohlstandsgewinns gleich. Schließlich könnten wir zum Ergebnis kommen, dass arme Länder mit moderater Ungleichheit, zum Beispiel Bangladesch oder Tadschikistan, plötzlich eine ähnliche Armutsquote hätten wie Deutschland."