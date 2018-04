hat seine Twitter-Drohungen nun also wahrgemacht, allerdings, wie es scheint, in einem begrenzten und mit Frankreich und Großbritannienin Syrien. In einer Video-Erklärung, die man unter andere bei sehen kann , begründet er den Schlag. Russland hat bereits protestiert. In einem ersten kleinen Kommentar für die sprechen Peter Baker und Rick Gladstone von einem "Tough Talk, but a".Domonic Johnsons heutiger Kommentar ist noch in Unkenntnis des Schlags geschrieben. Er hebt vor allem auf die Sanktionen gegen Putins Lieblings-Oligarchenab, der mit Trumps einstigem Wahlkampfmanager Paul Manafort und den britischen Exministern George Osborne und Peter Mandelson befreundet war. Ihm gehört der weitgrößteder Welt, der nun von den Rohstoffbörsen ausgeschlossen und damitist: "Deripaska war Symbol für Russlands Integration in die Weltwirtschaft. Nun steht sein Schicksal, auch vor dem Hintergrund der britischen Skripal-Affäre, für den Wunsch, diese- ein Vorgang von globaler Tragweite, was auch Deutschland mit seinen ökonomischen Russland-Verflechtungen zu spüren bekommen wird. Wirtschaftlich, das zeigt sich jetzt, hat Trump also. Der Kreml-Chef muss im Gegenzug wenigstenserscheinen, sonst ist sein Nimbus als Führer einer Supermacht dahin."