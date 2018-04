Na, das ist geschafft. Volksbühnenintendantwurde nach einem knappen halben Jahr. Kommissarischer Leiter wird jetzt erst einmal Klaus Dörr, eigentlich von kommender Spielzeit an Geschäftsführer der Volksbühne. Wäre die Sache nicht so ekelhaft - die Anfeindungen gingen bis zuan Dercons Bürotür - könnte man sich köstlich amüsieren über die Eilfertigkeit, mit der die schärfsten Kritiker Dercons jetzt jede Verantwortung für den Rücktritt von sich weisen. Angefangen mit. Der hatte sein Amt als Kultursenator noch nicht angetreten hatte, als er bereits ankündigte, Dercon passe nicht zur Volksbühne, er wolle. Heutebehauptet er im Interview mit der: "Ich bin im Übrigen nicht bereit, alle Probleme, denen die Volksbühne jetzt ausgesetzt ist, an einer Person festzumachen und Chris Dercon diefür das alles zuzuschieben. Ich habe mich bewusst nicht mehr öffentlich zur Volksbühne geäußert, und es war mir auch wichtig, anonyme Angriffe und Invektiven unter der Gürtellinie gegen Chris Dercon strikt zurückzuweisen und."Ein Statement, das Andreas Busche im"nur als verstehen" kann : "Lederer hatte Dercon mit seiner frühen Weigerung, überhaupt mit dem von seinem Vorgänger Tim Renner eingesetzten Volksbühnen-Intendanten inhaltlich zu diskutieren, von Beginn an. Dass ein Großteil des Volksbühnen-Ensembles, das in Wirklichkeit längst keines mehr war, Dercon ebenfalls die Zusammenarbeit aufkündigte, war auch dem Klima in der Stadt geschuldet."In der macht Esther Slevogt kein Hehl aus ihrer Zufriedenheit mit dem Rücktritt, fand sie Dercons Berufung dochund im "Hinterzimmer par Ordre de Mufti" getroffen und Dercons kurzes Schaffen präsentierte sich ihr als "Avantgarde von gestern". Unverständlich ist ihr allerdings, dass, mitverantwortlich für die Berufung Dercons, sich keine Sekunde hinter seinen Intendanten gestellt hat: "Im Gegenteil:, wie sich die Berliner Kulturszene in Folge seiner Entscheidung zerfleischte. Müller stellte sich nicht schützend vor Chris Dercon, den seine eigenein eine so fatale Lage gebracht hatte. Als habe er nichts mehr mit dieser Personalentscheidung zu tun, ließ er Dercons galoppierende Demontage zu." Auch jetzt duckt sich Müller wie immer weg.Für Ulrich Seidler ( kommt Dercons Rücktrittnoch zu spät: "Bei allem Respekt für Dercons Entscheidung, bei allem, das der eine oder andere für Dercon empfinden mag und mithin auch für seine Programmchefin Marietta Piekenbrock, die ihm mit großer Tapferkeit zur Seite stand, oder auch für die Künstler, die von diesem Abenteuer die eine oder andere Blessur davontragen werden − letztlich ist es doch Dercon, der sich seines Scheiterns viel zu spät bewusst wurde und die Konsequenz." In dergeißelt Simon Strauß die "unspezifische" der Berliner Politiker, die für die Berufung Dercons verantwortlich gewesen sei. Auch Susanne Messmer ( ist froh , dass die "Schnapsidee" der Dercon-Berufung ihr Ende gefunden hat.Harry Nutt sieht dagegen in derüberhaupt keinen Grund zur Freude: "Wer immer sich jetzt in seiner Annahme bestätigt sehen mag, dass Chris Dercon als erfahrener Mann des Kunstbetriebs nicht der Richtige war, um ein Theater zu leiten, der sollte nicht übersehen, dass die trotzige Verteidigung der alten Volksbühne auchbedeutete." Katrin Bettina Müller sieht das in der taz ähnlich: Der Sieg der Dercon-Gegner "ist traurig und spricht".Und was folgt jetzt? Wer will jetzt noch nach Berlin? "Für die deutschsprachige Theaterwelt ist Dercons Rücktritt. Denn viele, meist jüngere theaterbegeisterte Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbanden mit Dercons Bestellung zum Volksbühnenchef die Hoffnung, der Mann könne eineder heimischen Theaterwelt bewirken", fürchtet Wolfgang Höbel auf. "Dass dasist, mag die Leute freuen, die ohnehin von Anfang an wussten, dass Dercon der falsche Mann am falschen Platz sein würde. Doch geholfen ist damit niemandem", ahnt Dirk Pilz auf Zeit online. "Blickt man auf sein Scheitern und Matthias Lilienthals Abgang in München, muss man festhalten: Experimente werden es im deutschen Theaterhaben", meint Jörg Häntzschel in der. "Man darf Dercon nicht zum Märtyrer machen, aber wenn Berlin schon immer als hartes Theaterpflaster galt, dann kann man es jetztbezeichnen", prophezeit Rüdiger Schaper im Tagesspiegel.Weiteres: In der berichtet Michael Stallknecht von der Wiedereröffnung des renoviertenin Bayreuth mit Johann Adolph Hasses "Artaserse". Besprochen wird die Uraufführung vonStück "Kaspar Hauser und Söhne" in der Inszenierung vonam Theater Basel ( NZZ ).Besprochen werdenOper "Marilyn Forever" in Wien ( Presse ) undInszenierung von Shakespeares "Maß für Maß" in Zürich ().