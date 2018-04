Frankreich ist eines der letzten Länder, in denen es noch so etwas wie eine "" gibt. Der Laizismus, die rigorose Trennung von Staat und Religion, wird zumindest gegenüber der katholischen Kirche als Grundpfeiler der Republik verteidigt. Beim Islam ist die Linke zumindest gespalten. Auch in Frankreich gilt es vielfach als "links", das Kopftuch zu verteidigen und ein konservatives Patriarchat als kulturelle Differenz zu verteidigen. Nun versprach Emmanuel Macron in einer Rede vor katholischen Bischöfen, "das" zu reparieren, ein Satz, der vielen Linken in Frankreich sauer aufstößt, berichtet Cécile Chambraud in: "Der Präsident der Republik hat seine bereits vor Repräsentanten anderer Kulte vorgebrachte Vision der Laizität bekräftigt. Entschlossen dreht sie jenen, die meinen, dass der Laizismus die Religion so weit als möglich von der Politik entfernt halten muss,. 'Sinn des Laizismus ist es nach meiner Auffassung gewiss nicht, das Geistliche im Namen des Zeitlichen zu verleugnen, noch den Bereich des Heiligen, der so viele unsere Mitbürger nährt, zu entwurzeln', sagte er. 'Ich bin weder Erfinder noch Verfechter einer, die die Transzendenz durch ein republikanische Credo ersetzt.'"Der große Wahlerfolg vonist vor allem in dessen Taktik begründet, auch rhetorisch immer wieder einen tief sitzendenund antisemitische Stereotype zu bedienen, sagt die Kulturwissenschaftlerinim-Gespräch mit Alex Rühle. Orban berufe sich auf die "mythologische Konstruktion einer reinen,", setze dem europäischen Individualitätskonzept die "ethnisch homogene Gemeinschaft der Magyaren" entgegen und instrumentalisiere auch Sowjetzeit und EU-Jahre für sein Opfernarrativ: "Vor allem aber werden die beiden Epochen sprachlich parallelisiert. Die unterdrückerische Sowjetmacht wird rhetorisch in eins gesetzt mit der EU. Auf die 'Sowjetische Union' folgte die 'Europäische Union', auf die '' die '', die einen wie die anderen tun den Magyaren unrecht."Absurd liest sich auch, was Bülent Mumay in seiner-Kolumne über die gleichgeschaltetenschreibt. Erdogan-Auftritte in Fernsehserien, Helden-Tiraden und "historische Osmanenschinken" werden gesendet, um denzu stärken - mit Erfolg, so Mumay: "An den Sendetagen werden begeistert Bilder in den Netzwerken geteilt, auf denengerüstet beim Serienschauen zu sehen sind. Bei den Kampfszenen türkischer Soldaten ertönen nicht nur auf dem Schlachtfeld 'Allah Allah'-Rufe, sondern auch in den Wohnzimmern. Wird gegen ein christliches Heer gekämpft (was meist der Fall ist), brüllen die Zuschauer: 'Schlagt den Ungläubigen den'"Ziemlich ungehalten reagiert ebenfalls in derder katalanische Schriftstellerauf Deutsche, dieverteidigen, dem er einen "unverfrorenen"vorwirft: "Es sollte genügen, auf eine Studie im Auftrag deszu verweisen, wonach es auf der Weltgibt. Zu diesen gehört Spanien. Sollte man jemanden etwa nicht verurteilen, der sich nach Ansicht eines Obersten Richters systematisch und sehenden Auges über den Rechtsstaat hinweggesetzt hat?"Im Interview mit Jutta Sommerbauer ( erklärt der ukrainische Schriftsteller, der mit "Internat" gerade einen Roman zum Krieg im Donbass veröffentlicht hat, weshalb er nicht von einem Bürgerkrieg in der Ukraine sprechen möchte: "Es ist ein: Russland hat teils anti-ukrainische Einstellungen in der Bevölkerung benutzt, um den Krieg zu entfachen. Die Menschen auf der anderen Seite sind zu Geiseln geworden. Die, denn sie halten eine ganze Region in Geiselhaft."Diebetreibt eine Politik der. An Schulen soll möglichst nur noch auf Ukrainisch gelehrt werden. Der Schlag gegen das Russische trifft auch diein Transkarpatien, die wohl bald nicht mehr auf Ungarisch unterrichten darf, berichtet Bernhard Clasen in der: "Zwar soll es Ausnahmen geben, aber an der ungarischen Schule glaubt niemand daran, dass der Unterricht wie bisher weitergeht."