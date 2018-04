Ganz so ohne ist die IM-Aktevielleicht doch nicht, scheint es zumindest, wenn manBericht in derliest: Der bulgarischstämmige Autor hat sich die Akte genauer angesehen und zum Beispiel aus der Paginierung ersehen, dass einiges darin auch fehlen muss - nämlich die schriftlichen IM-Berichte Kristevas: "Dokumentiert sind nur ihre mündlichen Berichte, zum Beispiel übervon der Französischen Kommunistischen Partei (PCF), über Kämpfer aus dem palästinensischen Widerstand, überund die französischen Maoisten, mit denen Frau Kristeva zwischen 1971 und 1976 (vorgeblich?) sympathisierte - die Redaktion der Zeitschrift, der sie angehörte, hatte 1971 ihre Unterstützung für den Maoismus erklärt; die Redaktionsmitglieder, darunter Philippe Sollers, Roland Barthes und eben Julia Kristeva, besuchten 1974 höchst offiziell China. Aber auch überin Paris berichtete die Agentin..."In Bernard Henri Lévys Blog hat sich jetzt auch der in Frankreich weltberühmte, Kristevas Ehemann, geäußert. Er zeigt sich "bestürzt über die Leichtgläubigkeit" der französischen Medien und bezweifelt die Seriosität der Akten, die von den "alten totalitären Geheimdiensten" worden seien - eine Vermutung, die Trojanow in dermit plausiblen Argumenten zurückweist. hat für Buch "Zeit der Zauberer" gelesen, eine Beschreibung der Philosophie in der Weimarer Zeit, in der öffentliche Intellektuelle noch lebendiger diskutierten, und muss bei der Lektüre irgendwann einsehen: "Die Beschwörung des existenziellen Philosophierens ist eine. Es ist eine Anklage, die sich an die gegenwärtige universitäre Philosophie und dender Geistes- und Sozialwissenschaften richtet. Sie handelt vom Ausstrahlungs- unddes Denkens in Zeiten der Drittmittelhetze und der Dauer-Begutachtung, letztlich von der allmählichen Vertreibung der Zauberer aus den Räumen der Universität." Denn heute, so Pörksen, komme es für Geisteswissenschaftler nicht mehr darauf an, durch Ideen zu brillieren, sondern durch die schiere Zahl von Fachaufsätzen, die dem Publikum verborgen bleiben, und durch die