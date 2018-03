Ziemlich aufregend findet Brigitte Werneburg in derdie Ausstellung "Robert Lebeck 1968" im Kunstmuseum Wolfsburg , und zwar auch weil sie all die atmosphärischen Bilder des großen Fotojournalisten zeigt, die der Stern für eine Veröffentlichung zu komplex fand: "Aufnahmen zeigen ihn als 'Maler des modernen Lebens', als denden großen Künstler definierte. Und er ist es besonders dort, wo er sagt: 'Als in Paris die Barrikaden brannten, arbeitete ich in Florida an einer Serie über zwei ermordete Studentinnen; während Studenten vor dem Springer-Hochhaus demonstrierten, fotografierte ich die Taufe von Hildegard Knefs Kind; und als die Russen in Prag einmarschierten, begleitet ich gerade den Papst nach Bogotá.' Nur im Kunstmuseum kann Lebecks hinreißendes Porträt von, wie sie auf der Rückbank eines schicken Cabriolets durch Prag gefahren werden, verstanden werden: als ein Bild aus dem Roman der jungen BRD, in den Tagen einer neuen,."-Kritiker Andreas Kilb nimmt eine beunruhigende Erkenntnis aus der Ausstellung mit: "Dass ein Bild, das kein Ereignis, sondern einen Zustand zeigt,beschrieben und benutzt werden kann."Das Kunsthaus Nottigham Contemporary zeigt die surrealen, bedrohlichen Träume, diein Szene setzt, seit sie 1977 zum ersten Mal ihre Freunde von der Punkbandmit erotischen Masken ausstattete. Imist Jonathan Jones einfach hingerissen von Sterlings wilder Kunst: "Linder will kein Kunststar sein. Stellen Sie sich diese Zeile zu einer Gitarre und wummernden Drums vor. Sie will kein kulturelles Totem sein. Statt einer Ausstellung über sich selbst, hat sie ihre Retrospektive alsaufgebaut: Wer hat sie beeinflusst? Wer hat sie begeistert? Sie teilt die Bühne mit ihren Helden, Geistern und - so scheint es - jedem, den sie bewundert. Es funktioniert auf magische Weise. Ihre Punk-Masken von 1977 sind durch und durch fremd und unheimlich. Es vergrößert ihre Macht, dass sie neben Zeichnungen vongezeigt werden. Inigo Jones hat sie im frühen 17. Jahrhundert als Kostüme und Masken am Hofe James I entworfen."Weitere Artikel:-Kritiker Peter Richter versichert : Die große-Retrospektive Schau ist im Berliner C/O "noch besser, noch schöner, noch großzügiger und dadurch noch zwingender" als im New Yorker Metropolitan Museum. Ziemlich konfus, lückenhaft und überhaupt nicht überzeugend findet Alexander Menden die Schau "All Too Human" in der Londoner Tate, die, Frank Auerbach, Michael Andrews und Kitaj zu einer britischen Bewegung neuer Porträtkunst zusammenschließen will.Besprochen werden die große-Schau in der Wiener Albertina FR ), die Ausstellung zuin der Münchner Pinakothek der Moderne ).