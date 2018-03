Da hat das-Magazin eine Arbeit geleistet, die man eigentlich von Sendern oder größeren Zeitungen erwartet häte. Jeffrey Arlo Brown und Hartmut Welscher haben sich Zugang zu Akten verschafft , die zeigen, wie im Münchner Stadtrat 1997 über Vorwürfe der Pädophilie gegendiskutiert wurde. Schon damals waren die Gerüchte nämlich längst bekannt. Ausführlich zitieren die Autoren aus der damaligen Diskussion der Münchner Stadträte, die entscheiden sollten, ob Levine Nachfolger von Serfiu Celibadache bei den Münchner Philharmonikern wird: "Das Protokoll der Stadtratssitzung verdeutlicht die, in der sich die damaligen Münchner Politiker befanden, und die bis heute die Debatte strukturiert: Wie lässt sich das Dilemma auflösen, als politisches Gremium einerseits diegegenüber einem Orchester und denen wahrzunehmen, mit denen ein zukünftiger Chefdirigent arbeitet, und sich gleichzeitig nicht der Verletzung derschuldig zu machen? Wie können aus Gerüchten jemals konkrete Verdachtsfälle und Anklagen werden, ohne diezu unterwandern und sich der Diffamierung und des Rufmords schuldig zu machen?"Jan Brachmann ärgert sich in derüber die Berliner: Leitergebe sich in Wortbeiträgen "radikal schick", simuliere "Originalität und Dringlichkeit durch sexy wording", während zugleich immer weniger neue Werke in Auftrag gegeben werden. Glanzmomente erlebte Brachmann im Programm nur wenige, darunter eine-Neuaufführung durch Flüchtlinge, die den Kritiker sehr berührte: "Nüchtern in der textlichen Beschreibung des Quälens und Tötens, schmerzhaft zerkratzt im Zuspiel des Tonbands, die Welt des Seienden transzendierend durch den Gesang,. Würde die 'Maerzmusik', wie hier, statt dievoranzutreiben, auf die Stärke der Musik setzen, hätte sie Dringlichkeit und Zukunft."Mit seinem neuen Album "Boarding House Reach" macht sichkaum Freunde. Jayson Greene von quält sich durch das Werk,-Kritikerin Juliane Liebert findet es "ein bisschen traurig, wieWhite nach dem Zeitgeist sucht." Pinky Rose ist aufvon Whites eklektizistischem Genre-Mix immerhin sehr angetan : White lasse "den Theaterfundus der gesamten Populärmusik explodieren" und schaffe damit "eine, die vor Authentizität und Frische nur so sprüht." Dazu ein Video:Im-Interview gesteht, der ab morgen seine Dresdner Staatskapelle bei dendirigieren wird, gegenüber Gerald Felber, dass seine Lust am Dirgieren sich langsam mindert: Er sehne sich "öfter nach freier Zeit" und werde "zunehmend allergisch gegenüber den, den sinnlosen Wartezeiten auf Flughäfen, dem Funktionieren-Müssen im Orchestergraben, auch mal bei weit über dreißig Grad. ... Ich brauche das Dirigieren nicht unentwegt. Man möchte ja auch nicht jeden Tag Rotwein trinken."Weitere Artikel: In der spricht Stephanie Grimm mit, die auf ihrem neuen Album "Exorcism" eine Vergewaltigung vor zwei Jahren auf- und verarbeitet. Für denhat sich Gregor Dotzauer zum großen Plausch mit Jazzpianist getroffen . Für die plaudert Christoph Dallach mit der Musikerin. Manuel Müller schreibt in derzum Auftakt der. Unterfloriert dieaufs Dialektischste, freut sich Martin Schäfer in der, der einige "Musterbeispiele dieser hohen Kunst" präsentieren kann, darunter das Album "No Mercy In This Land" vonund. Hier das Titelstück in einer schönen Live-Version:Besprochen werden die Wiederveröffentlichung eines 1985 enstandenen, kollaborativen Albums zwischen der Autorinund dem Komponisten Pitchfork ), ein Konzert vonund Dirigent NZZ ), zwei Konzerte von FR ), das Debütalbum der taz ),und' Auftritt in der Elbphilharmonie (), die in Form einer Mini-Serie gehaltene-Doku "The Defiant Ones" über den Aufstieg der Rap-Band. () und das Debüt "Still Trippin'" vontaz-ler Christian Werthschulte frenetisch feiert : "ein Meilensetin" des Footwork-Styles. Wir hören interessiert rein: