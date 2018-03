, ein ehmaliger Mitarbeiter Michail Chodorkowskis bei Yukos, hat als Kollateralschaden des Chodorkowski-Prozesses Jahre inverbracht und lebt heute in Deutschland. Im Gespräch mit Steffi Unsleber schildert er dasrussische Gefängnisleben: "In vielen Zellen sind mehr Menschen eingesperrt als es Betten gibt. Wir mussten. Zum Verhör haben sie mich oft dann geholt, wenn ich geradegewesen wäre. Ich war wochenlang wach und habe kaum gegessen. Das System in Russland funktioniert so, dass Menschen erniedrigt werden. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde stehst du unter Druck. Das verändert die Leute. Sie hassen das System, sie hassen aber auch die anderen Menschen. Sie werden verrückt." In einem in dervorabgedruckten Kapitel seines Buchs erzählt er, wie er sich den, um eine Verlegung zu erreichen.In derversucht der seit 2011 in Leipzig lebende russische Soziologe, Cousin des ermordeten Oppositionspolitikers uns zu erklären , wiegegen den Westen funktionieren, denen wir so wenig entgegenzusetzen haben. "Die europäische Öffentlichkeit versucht Putin zu verstehen, seine Handlungen zu erklären, indem sie seinem Handeln die eigene rationale Logik zugrunde legt", resümiert Eidmann. "Doch diese Logik greift nicht. Putin und sein System der Eliten bilden eine eigene mafiöse Welt und sind überzeugt, darin allen anderen überlegen zu sein. Putinund hält alle anderen Staatsoberhäupter für Vertreter konkurrierender Mafia-Clans. Sein Ziel ist es, sie entweder sich zu unterwerfen oder zu vernichten (wenn nicht physisch, so politisch). Er hat den Ehrgeiz, 'zu sein, so wie einst Al Capone in Chicago den Tarif durchgab."Das Gerede vonist nur vorgetäuscht, meint Leonid Ragozin in. In Wirklichkeit verstünden sich Briten und Russen prächtig, behauptet er und verweist auf die britische Reaktion im Fall: "Nur ein Jahr danach nahm der britischeGespräche mit Wladimir Putins Regierung auf, um konfiszierte Anlagen des Jukos-Konzerns zu kaufen. Und dies trotz der Tatsache, dass der früherer Besitzer der Firma,, gerade eine zehnjährige Gefängnisstrafe absaß - als politischer Gefangener."