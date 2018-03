Diehat ihre Preise vergeben: "Hain" ist der beste Roman, "Das sowjetische Jahrhundert" das beste Sachbuch undundÜbertragung vonRoman "Internat" die beste Übersetzung. Insbesondere Kinskys Auszeichnung freut Gerrit Bartels vom: "So reif, mitunterdieses Buch ist, kann man diese Wahl nur gutheißen." Auch-Kritikerin Judith von Sternburg ist sehr zufrieden: Ausgezeichnet wurde "ein, eine Art Langessay, in dem es um italienische Landschaften (Gelände!) geht und um das Weitermachen nach dem Tod eines geschätzten Menschen, was im Leben einer Schriftstellerin vor allemmeinen muss." Fürhat sich Sigrid Brinkmann mit der Preisträgerin Andreas Fanizadeh ärgert sich in derunterdessen über, der beim Auftakt der Leipziger Buchmesseals "kritische Stimme willkommen" geheißen hatte: "Seine demonstrativ zur Schau gestellte Gelassenheit wirft dann doch Fragen auf. Immerhin stigmatisiert Tellkamp in seinen Äußerungen 95 Prozent der Flüchtlinge und Migranten. Vorurteile wird er nicht bekämpfen können, indem er denund die törichten unter seinen Landeskindern in Schutz nimmt." Auch Judith von Sternburg wundert sich in derüber Kretschmers Auftritt, der die jüngsten Wallungen in einem "unterlassenen Diskurs" begründet sieht. Doch "wurde eigentlich unterlassen", fragt sich Sternburg.In der sieht Harry Nutt diein Gefahr: Tellkamps und Grünbeins Dresdner Gespräch "treibt seit Tagen einean." Suhrkamps eilige Distanzierung aufsieht er als Beleg für seine These: "Dasvon Gedanken, das doch die Königsdisziplin von Intellektuellen, Schriftstellern und ihren Verbreitern sein sollte, ist zu einem knappen Gut geworden. ...Auf Spruch und Widerspruch folgt immer häufiger die mutwillige, die doch ein fester Bestandteil desist." Rückendeckung erfährt Tellkamp währenddessen von der Schriftstellerin, die Suhrkamps Verhalten imfür "eineInformiert euch bei den Rechten, vielleicht erlebt ihr ja, ruft Tilman Krause in derjenen zu, die er alsvon links" bezeichnet: "Die Rechten gehörten immer zum intellektuellen Leben in diesem Land. Dass sie einige Jahrzehnte wenig daran Teil hatten, war kein Zeichen von Normalität, sondern das Gegenteil davon. (...) Interesse an rechter Literatur und Publizistik aufzubringen, ist geradezu eineder Linken." In einem weiteren-Artikel plädiert Krause für ein "", das "geteilte Erfahrungen und Erinnerungen, das Gelungene wie auch das nicht Gelungene" beinhaltet.Almut Cieschinger unterzieht Tellkamps Dresdner Äußerungen unterdessen füreinem. Ihr Fazit insbesondere zu Tellkamps Äußerungen über: "Tellkamp ermahnt zwar seinen Kollegen Durs Grünbein, bei den Fakten zu bleiben, nimmt es damit aber."Andreas Breitenstein hat sich für diemit dem serbischen Schriftstellergetroffen, der gerade seinen 70. Geburstag feiert. Dasschlägt sich auch ganz konkret in der Arbeit nieder, bekennt Albahari im Gespräch : "Man ist zwangsläufig mit einer Erfahrung konfrontiert, welchezu beschädigen droht. Denn das Schreiben ist ein Prozess des." Doch "wenn der Entdeckerehrgeiz schwindet, beginnt das Schreiben an Kraft zu verlieren. ... Die Bücher werden, denn es ist vom Gedächtnis her schwieriger, die Regie über große Stoffvolumen zu behalten." Passend dazu bringt dieAlbaharis Kürzest-Geschichte "Peter Handke".Weitere Artikel: Für den besucht Katrin Hillgruber den rumänischen Schriftsteller , dessen Roman "Oxenberg & Bernstein" in Leipzig für die beste Übersetzung nominiert war (ein Gespräch mit dem Übersetzer, dem Lyriker führte Susanne Führer für). schreibt im Freitext-Blog aufeine Geschichte über das neue Belgrader Luxusviertel. DieKapitel überaus dessen neuem Porträtband "Über Geist und Macht". Online nachgereicht erinnert sich Theo Stemmler in deranErmittlerfigur Mike Hammer. widmet sich in derder Frühgeschichte des-Berufs. Andreas Platthaus ( FAZ ) und Lars von Törne ( Tagesspiegel ) gratulieren Comiczeichner zum 70. Geburtstag.Besprochen werden"Munin oder Chaos im Kopf" ( Tagesspiegel ),"Schöne Seelen und Komplizen" ( SZ ),"Wie hoch die Wasser steigen" ( FAZ ),"Miakro" ( Zeit ),"Die Lügnerin" ( NZZ ),"Die Universität" ( NZZ ) undLanggedicht "Citizen" ( ZeitOnline ).