Nach einer deftigen Dresdner Podiumsdiskussion zwischen den Schriftstellernundzum Thema Meinungsfreiheit attestieren viele Kommentatoren Tellkamp eine politische Nähe zur AfD. Auch der rechte Kleinverlegerwar im Publikum anwesend und sprach sich von dort aus für die Zuspitzung gesellschaftlicher Spaltungsphänomene aus. Nach den ersten hochkochenden Reaktionen hat sich der Suhrkamp-Verlag, bei dem Grünbein und Tellkamp veröffentlichen, mit einem allgemein formulierten Tweet von "Haltungen" und "Äußerungen" von "Autoren des Hauses" distanziert - der Eklat im Literaturbetrieb ist damitDie dokumentiert den Abend mit einem Video in voller Länge, einen Zusammenschnitt mit markanten Stellen gibt es auf Youtube:Nach dem Suhrkamp-Tweet schäumt Tilman Krause in dervor Wut: Jetzt werde endgültig offenbar, dass in dem Verlagshaus der Pesthauch der "" herrsche und der Kotau vor dem "linken Mainstream" gemacht werde. "" ruft er im Kampf für die Meinungsfreiheit - die er aber offenbar nur Tellkamp, nicht gar so sehr aber dessen Verlag gewähren will. Dirk Pilz winkt demgegenüber in der- und auf gezielt in Richtung Krause - gelangweilt ab: "Zu den gern wiederholten Aussagen von Rechtspopulisten gehört die Behauptung, man dürfe in diesem Land nicht seine Meinung sagen. Das hat auch der Schriftsteller Uwe Tellkamp am Donnerstag bei einer Diskussion in Dresden gesagt - und dabei."Tellkamp habe sich "gewissermaßen im Schützengraben verbarrikadiert", meint Stefan Locke in der, dem Tellkamps Äußerungen ebenfalls nicht recht einleuchten wollen. "'Gucken Sie sichan, was dem Mann angetan wurde!', rief Tellkamp. Man könnte jetzt einwenden, dass Sarrazin inundvorabgedruckt wurde, dass erundhat und bis heuteist. Aber darum ging es Tellkamp offenbar nicht. Für ihn schien es geradezu absurd, dass jemandem wie Sarrazin, der doch das Richtige sage,wurde."Tellkamp mache "nichts anderes als das, was er den kritisierten 'Eliten' und Medien vorwirft", meint Doreen Reinhard auf. "Er sucht sichheraus, die Teile der Informationsflut, die seiner 'Wahrheit' entsprechen. Andere Bestandteile des Gesamtbildser." "Ein Leitmotiv Tellkamps war die Verachtung, die in vielen Kommentaren den" entgegenschlage, hält Jens Bisky in der SZ fest: "Aber muss man sich davon zummachen lassen?" Immerhin habe Grünbein die Vernunft soweit sehr gut verteidigt - für "überflüssig" hält Bisky die Suhrkamp-Reaktion dennoch: ". Es darf mehr Gespräche wie das in Dresden geben. Nur im Alltag des dauernden Streits lassen sichkleinarbeiten." Für "erstaunlich" hält Gerrit Bartels vomdie Suhrkamp-Reaktion: Weder im Falle vonSolidaritätsbekundungen für, noch nachDresdner Rede habe der Verlag vergleichbar reagiert.-Redakteur Dirk Knipphals hat einen Blick ins Netz geworfen : "Auf der rechten Seite wurde die Empörung schnell genutzt, um diezu verbreiten, als würde zur Meinungsfreiheit gehören, dass alle Menschen dann zuhaben. Unter manchen Tellkamp-kritischen Postings und Threads fanden bald aberstatt."Ortswechsel: Von Dresden nach. Mit leisem Optimismus beschreibt der Autor und Journalist Adlène Meddi in seinem "Brief aus Algier" für, dass das kulturelle Leben seiner Stadt trotz Bigotterie, Angst und ihrer komplizierten kolonialen Vergangenheit langsam wiederauflebe: "Inzwischen haben Buchhandlungen neu eröffnet, am Boulevard Telemly gibt es kleine Galerien, man findet auch ein paar Szenetreffs wie das Sous-Marin, eine Mischung aus Künstlercafé und Debattierklub in einem riesigen Souterrain. ... In den letzten Jahren hat die neu eröffnete, weite Strandpromenade Les Sablettes, die auf die Bucht von Algier hinausgeht, der Stadt und ihren östlichen Randbezirken, die in Verkehrsstaus und Luftverschmutzung zu ersticken drohte, einerlaubt. Und eine unbefangene junge Generation hat sich Algier neu angeeignet, ohne dieauf den Kolonialismus."Sehr schwärmerisch berichtet Schriftstellerin dervon seiner Lektüre vonTraumaufzeichnungen, die jetzt erschienen sind: Dabei handelt es sich um "ein verschlungenes, chronologisch kompliziertes Werk" von "übernächtigter,(...) Am Ende sind alle Theorien von nächtlicher Hellseherei nur falsche Fährten. In Wirklichkeit sind Nabokovs Romane, Erzählungen und autobiografischen Essays die wahren."Weitere Artikel: Ebenfalls in porträtiert Marion Leclair anlässlich des Weltfrauentags die englische Frauenrechtlerin. In der verteidigen Kevin Kempke und Lena Vöcklinghaus die oft angegriffenen und kritisierten. 