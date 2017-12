In der findet Marc Felix Serrao diegegenüber den Angehörigen der Opfer des Berliner Terroranschlags wenig überzeugend: "Niemand hat an diesem Jahrestagübernommen. Kein Vertreter des Staates hat gesagt:habe Fehler gemacht. Wenn der Bundespräsident von 'den Verantwortlichen der Politik' spricht, dann ist das Kollektiv so groß, dass sich niemand angesprochen fühlen muss. Angela Merkel wird mit ihrer postideologischen Art des Regierens gerne als vernünftiger Gegenpol zu den Kraftmenschen der Politik gesehen. Im Umgang mit den Terroropfern vom Breitscheidplatz hat sich nun gezeigt, dass dieser Stil nicht nur die Kraftmenschen, sondernins Leere laufen lässt."Keine sehr gute Noten stellt auch Alexander Kissler beiden Empathie- und Redefähigkeiten von Bundeskanzlerinaus: "Auch einist eines von so vielen Dingen, mit denen eine Kanzlerin sich beschäftigen muss. Erkennbar ungern tut sie es, wofür nicht zuletztspricht, das sie verstreichen ließ, ehe sie sich aufmachte zu einem Treffen, 'das mir sehr wichtig ist'."Während in Film und Politik reihenweise Männer geoutet werden, die Frauen sexuell belästigt oder missbraucht haben, tut sich in der- nichts. Dabei isteins der frauenfeindlichsten Genres überhaupt. Warum meldet sich hier kaum jemand zu Wort, fragt Jakob Biazza auf. "Wo in Hollywood zumindest langsam ein sexistisches System immer weiter offengelegt wird, wo man dort Machtstrukturen freigräbt, begafft man im Hip-Hop immer noch kuhäugig. Nein, eigentlich schlimmer noch: Wo man in Hollywood zumindest angemessen fassungslos vor der institutionalisierten Gewalt von Männern steht und sich fragt, wie es nur so weit kommen konnte, wirkt Missbrauch, wirkt Vergewaltigung im Rap wie - man muss es wohl so zynisch sagen - eine Vollzugsmeldung.."Im Gespräch mit demwünschte sich die Schauspielerin, eine sehr aktive Unterstützerin der #metoo-Bewegung, dass sich derlangsam verschiebt: "I really wish that focus would also be. I think there's a lot of focus on women, and I'm so happy thatmagazine's Person of the Year was the #MeToo movement. But when you're talking about statistics, and they say, this percentage of women are sexually harassed or raped, they don't actually put those percentages for men -. I think we need to take that focus of victimisation off of the victims and actually look at the problem. Where does it stem from?"Bodo Mrozek erklärt in seinem Blog, wie die Pop-Fraktion unter den, die "" mit dem Lambda-Symbol sowohl auf das Blockbuster-Kino (Zack Snyders Film "300") als auch auf antike, bereits von den Nazis mobilisierte Episoden der(nämlich die Niederlage der Spartiaten sam Thermopylen-Pass im Jahr 480 vor Christus) zurückgreifen: "Besonders attraktiv ist die altgriechische Episode aber, weil sie im Gewand derdaherkommt, mit der die Rechten ihre altbackene Ideologie als zeitgemäß und jugendlich ausgeben wollen. So haben die identitären Markenstrategen das Symbol bezeichnenderweise erst aufgegriffen und in ihrem Sinne politisiert, als es im Internet bereitspopulär war. Wenn ein für martialisches Gemetzel empfängliches Kinopublikum damit erreicht werden kann, so das Kalkül, warum dann nicht auch mal einen amerikanischen Blockbuster zum Vorbild nehmen?"Frieden hat derden Angehörigen der Ermordeten nicht gebracht, notiert bedrückt Gisela Friedrich in der. Sie können sich vor allem nicht vorstellen, dassverantwortlich sein sollen. Damit stehen sie nicht allein,finden das schwer zu glauben, schreibt Friedrichsen. "Sie konnten es sich auch nicht vorstellen, dass hinter den unterschiedlichen Verbrechen ein und dieselben Terroristen stecken sollten. Schüsse auf einen Blumenhändler. Eine explodierende Keksdose. Ein Nagelbombenattentat., mal in diesem Bundesland, mal in jenem. Ein Gemüsehändler, ein Kioskbetreiber, ein Helfer im Dönerimbiss, ein Änderungsschneider. Eine erschossene Polizistin. Oder galten die Kugeln ihrem Kollegen, der nur durch ein Wunder am Leben blieb? Die Opfer hatten nichts miteinander und nichts mit den Mördern zu tun. Kein Bekennerschreiben, keine 'Handschrift' der Täter." Und Beate Zschäpe schweigt nach wie vor.