In einem sehr lebhaften Gespräch mit René Scheu und Antje Stahl in derüber seinen Migrationsfilm "Human Flow", sein Verhältnis zu China und sein Engagement. Etwas fuchsig wird er bei der Frage, ob er nicht zwischen einem Künstler und einem Aktivisten unterscheiden wolle: "Es gibt keinen Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Menschen? Warum stellen Sie mir so dumme Fragen? Wenn ein Künstlerist, ist er ein. Kunst muss Werte bestimmen, Bedeutung herstellen. Kunst war immer aktivistisch, wenn es darum geht, das Bewusstsein und das moralische Urteil zu hinterfragen." Was aber nicht heißt, dass man als Künstler keinen Ansprüchen genügen muss: "Als Künstler arbeitet man. Man muss eine eigene Sprache entwickeln und sich nicht an den Erfolg von Alberto Giacometti heften und anfangen, magere Skulpturen herzustellen, weil sie sich gut verkaufen."Weiteres: Die Royal Danish Library zeigt in der Ausstellung "Blind spots" Bilder der dänischen Kolonialgeschichte auf den westinidischen Virgin Islands, und-Kritikerin Susanne Regener knallen noch immer diein den Ohren. Bewegt geht-Kritikerin Luise Schendel in den Hamburger Deichtorhallen durch die Ausstellung "Gathered Leaves" des amerikanischen Fotografen, der auf seinen Bildern das Amerika festhält, das wir in den Filmen nicht zu sehen bekommen: das arme, rückständige, vereinsamte und recht verzweifelt hoffende.Besprochen werden die Ausstellungen der beiden Künstlerinnenundim New Yorker MoMA PS1 ), die Schau "Keine Zeit" im Zürcher Helmhaus ( NZZ ), Arbeiten vonin der Galerie Winter in Wien ( Standard ) und die Schau des Schweizer Fotografenin der Fotostiftung Schweiz Tagesspiegel ).