"Ich bin nicht pessimistisch", versichert Literaturnobelpreisträger gleich mehrfach trotzig im Gespräch mit Thomas Steinfeld () über die politische Lage in der Türkei. So gewinnt er sogar dem Umstand, dass mittlerweile zwölf der vierzehn großen Tageszeitungenberichten, etwas Positives ab: "Man weiß nicht mehr, was geschieht, zum Beispiel im Krieg in Syrien. Man versucht dann, sich Nachrichten über das Internet oder über internationale Quellen zu besorgen. Deswegen sind auch die Zugänge zu diesen. Doch nicht alles, was schlecht ist, hat ausschließlich schlechte Folgen. Weil es in der Türkei keine wirklichen Nachrichten mehr gibt, steigen die. Das sagen die Verleger."

Ideen

Der Schweizer Historiker Caspar Hirschi kann die Warnungen vor den Folgen der digitalen Revolution nicht mehr hören. Bald werden Roboter unsere Arbeit machen und wir deprimiert und arbeitslos zu Hause sitzen? Also bitte! "Die Rede von der vollautomatisierten Zukunft lenkt von Fehlern in der deindustrialisierten Vergangenheit ab", schreibt Hirschi in der FAZ. "Sie präsentiert die strukturelle Arbeitslosigkeit in ehemaligen Industrieregionen als Vorgeschmack auf eine unabwendbare Verlierergesellschaft, anstatt sie als Ergebnis einer verfehlten Wettbewerbs-, Handels- und Bildungspolitik zu kritisieren. Ist von Automatisierung die Rede, zeigt man gerne Fotografien von Fertigungshallen in westlichen Ländern, auf denen zahlreiche Roboter, aber kaum Angestellte zu sehen sind. Auf keinen Fall aber bringt man Bilder aus Fabriken in China oder Bangladesch, wo Millionen Menschen in überfüllten Räumen Produkte für den globalen Markt herstellen. Im Automatisierungsdiskurs sehen wir den Westen unter Ausschluss der Welt."