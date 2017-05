Gerade einmal drei von Frauen inzenierte Filme laufen in diesem Jahr in- was tatsächlich sogar schon mehr ist als viele andere Jahrgänge des Festivals für sich behaupten können. Mit"The Beguiled", einem Remake von Don Siegels gleichnamigem Film aus den 70ern, ist nun auch ein Film gelaufen, der tatsächlich alsdiskutiert wird. Die bei Siegel noch aus der Männerperspektive erzählte Geschichte um einen Bürgerkriegssoldaten, der in einemZuflucht findet, dreht die Regisseurin um und lässt die Perspektive der Frauen - darunter Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning - zu ihrem Recht kommen. Coppola mache aus einer Männer- eine sagt Rüdiger Suchsland aufund erkennt in der Regisseurin einedes Kinos: Sie stehe "in der Tradition dessen, was Jean Renoir einge­for­dert hat: Allen Figuren gute Gründe zu geben, sie zu lieben und in den Augen des Zuschauers zu vertei­digen, indem sie sich auf sie einlässt: Dasist die Aufgabe des Künstlers. Nicht das Verur­teilen."Etwas mehr Zuspitzung hätte sich Michael Kienzl vonallerdings schon gewünscht . Für ihn fühlt sich alles "ein bisschen nachan. Was die Regisseurin an dem Stoff wirklich interessiert hat (...) bleibt im Verborgenen. Als das größte Problem erweist sich dabei, dass sie immer wieder gegen die Dramaturgie der Geschichte arbeitet. Sie vermeidet konsequent das große Drama."Der Film stehe im Wettbewerb nicht schlecht da, schreibt Tim Caspar Boehme in der. Auch-Kritiker Daniel Kothenschulte rät der Festivaljury zu diesem Film. Verena Lueken von derhält den Film hingegen einfach nur für "brav". Andreas Busche befasst sich immit der Frage, warumin Cannes laufen - und lenkt die Aufmerksamkeit aufin der Nebenreihe "Un Certain Regard" gezeigtes Spielfilmdebüt "Jeune femme" mitDas allgemeine Jammern über die Qualität der Wettbewerbsfilme finde auf hohem Niveau statt, tadelt Dominik Kamalzadah seine Kollegen und hebtundNew-Hollywood-artigen Thriller "Good Time" als zu entdeckende Filmperle hervor. Auf bespricht Lukas Stern den Film ausführlicher: Dies ist "ein, eine Adrenalinpumpe. Und er ist ein New-York-Film, aber einer, der sich aus einem physischen, nicht aus einem architektonischen Prinzip ergibt, einer, der das bauliche Prinzip dezidiert fürerklärt." Auch Andreas Busche ist imsehr positiv angetan: Der Film besitze "eine, die im Arthousekino viel zu selten geworden ist. In Cannes wirkt er wie ein Gegenmittel gegen die vielen bemühten, oftmals überambitionierten Filme in der Konkurrenz. So gewinnt man vielleicht keine Goldene Palme. Aber man erweckt den Wettbewerb aus seinem."Besprochen werden"Song to Song" ( Welt Artechock , unsere Kritik hier ),Biopic "Churchill" ( Welt FR ),Thriller "Berlin Syndrome" ( taz ), Sara Johnsens "Rosemari" ( ZeitOnline ),"Die Reste meines Lebens" ( FR ) und die für Netflix entstandene Kriegssatire "War Machine" mit ZeitOnline ).