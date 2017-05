Regisseurannonciert"Phädra" im Deutschen Theater Berlin als ", tief, gewaltig". Aber für Dirk Pilz ( sind die Figuren ganz von heute: "es ist die Geschichte einer unheimlichen Nähe: 'Phädra' als, als Spiegel heutiger Affektlandschaften. ... wie sie hier stets einander in den Rücken sprechen, wie sie die Sätze übereinander herfallen und verunglücken lassen - darin sind Menschen zu erkennen, die sich selbst nur zu gut kennen, aber."Corinna Harfouch in der Titelrolle ist eine Wucht, aber ansonsten wünschte sich Christine Wahl (), Kimmig hätte sich mehr an das "fremde" gehalten: "Der Regisseur scheint die Tragödie einerseits irgendwie vergegenwärtigen zu wollen und lässt zum Beispiel Alexander Khuon als schwer vergrübelt mit dem eigenen Gefühlsleben ringenden Hippolyt imübers Szenario stiefeln. Andererseits soll aber auch der Historizität beziehungsweise Überzeitlichkeit dieser denkwürdigen Affekte gebührend Rechnung getragen werden." Das geht laut Wahl nicht immer auf.FürHartmut Krug kann Kimmig "nicht recht deutlich machen,er das Stück inszeniert. Immerhin vermeidet er jedes leere Deklamationstheater und führt die Darsteller zu lebendigem körperlichem Spiel." In derhätte sich Simon Strauss "ein bisschen" gewünscht. Weitere Kritiken in taz In Wien hatdie Festwochen mit seinem Musiktheater "Ishvara" eröffnet. In der freut sich Martin Thomas Pesl über die "heitere interdisziplinäre Konfusion", die einigen Türen knallen ließ: "Gewiss, Provokation: Die schrillen Figuren, ihre kulturelle Diversität, ihre teils nurmüssen dem Beijinger Kunstpublikum einen heilsamen Schock versetzt haben. Im Theater in Wien lösen sie leider nur banalere Querulanzen aus. Da gehen, buhen oder schimpfen die Leute wegen zu lauter Lautsprecher, fehlender Handlung oder fotografierender Zuschauer - die schlichtweg erkannt haben, dass sie sich in einem Eventbefinden."Na, das passt ja zu der vom neuen Intendanten Tomas Zierhofer-Kins umworbenen ätzt in derNorbert Mayer: "Hey, ihr Swagger! Tianzhuo Chen (*1985), der gefälligste unter Pekings jüngeren Pseudo-Rebellen, hat in der 'Bhagavad Gītā', dem philosophischen Höhepunkt des gewaltigen Sanskrit-Epos 'Mahabharata', gelesen, und auch sonstund China, das er in Bilder und Klänge ummodelte. Wahrlich, ich sage euch, der mächtige Titel 'Ishvara' deutet auf dashin." Und: "Alles bleibt reizvolle Bilderepisode, deren Energie nicht aufgenommen wird, um durchgehenden szenischen Puls zu entwickeln", bedauert Ljubisa Tosic imWeitere Artikel: Anne Aschenbrenner und Marc Lippuner nageln an die Tür der. Daniele Muscionico sieht für diebeim Festival Auawirleben. In derschwärmt Dorion Weickmann vom "Flamenco-Revolutionär"beim Movimentos-Festival in Wolfsburg: "Galváns Erscheinung pulverisiert die Gebote, die Vicente Escudero, der einflussreiche Advokat der Tradition, 1951 für den Flamenco erließ: Ein Mann tanze wie ein Mann, trage Hose, Hemd und Hut und! Israel Galván schert das nicht mehr."Besprochen werden außerdem' Inszenierung von Jean-Marie Leclairs Barockoper "Skylla und Glaukos" in Kiel ( FAZ ),Inszenierung von Horváths "Kasimir und Karoline" in Stuttgart ( nachtkritik ),Inzenierung von Lorcas "Bluthochzeit" in Würzburg ( nachtkritik ), die Inszenierung von"La Révolution #1 - Wir schaffen das schon" durch vier Regisseure in Saarbrücken ( nachtkritik ),' Inszenierung seines Stücks "Istanbul" am Schauspiel Köln ( nachtkritik ),"Gesellschaftsmodell Großbaustelle (Staat 2)" am Düsseldorfer Schauspielhaus ( nachtkritik ),Inszenierung der "Antigone" am E.T.A.-Hoffmann-Theater Bamberg ( nachtkritik ), das deutsch-türkische Stück "Blackout" im Berliner "Tiyatrom" ( Freitag ),"Drei Opern" in Frankfurt ( Deutschlandfunk ) undMultimedia-Oper "Blank Out" bei den Kunstfestspielen in Hannover-Herrenhausen ().