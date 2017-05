Yavuz Baydar erählt in seiner-Kolumne, wie demseines Freundeszugesetzt wurde - bei einer Razzia wurden Hunderte Bücher, teilweise aus den sechziger Jahren, unter fadenscheinigen Grünen requiriert: "Die Razzia am Sonntag fand just zum 40. Jubiläum des Belge-Verlags statt. Mittlerweile hat er mehr als 850 Bücher im Programm und wurde in all den Jahren 45 Mal wegen 'subversiver Inhalte' vor Gericht gebracht. Zarakolu und seine inzwischen verstorbene Frau Ayşenur hatten anfangs Bücher über Marxismus und die moderne europäische Linke veröffentlicht und sich oft denzugezogen.In den frühen Neunzigern traute sich der Verlag dann an das bestgehütete Tabu der Türkei: den. Mit den Büchern zu diesem Thema leistete Belge Pionierarbeit."Nicolas Truong fragt in, was vom Denken des protestantischen Philosophenbeim eher katholisch geprägten heutigen Präsidentenblieb, der Ricoeur in sehr jungen Jahren assistierte. Das Ergebnis klingt ein wenig platt: "Im Denken Ricoeurs hindert der '' den 'fähigen Menschen' nicht daran, bisher ungenutzte innere Ressourcen einzusetzen. Der 'Fähigkeit,' bei Ricoeurs leidendem oder handelndem Menschen entspricht bvei Macron die Fähigkeit des Bürgers, 'über sich selbst zu verfügen' und 'seine Talente zu verwirklichen'."