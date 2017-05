Gegen Ende des französischen Wahkampfs operieren Emmanuel Macrons Gegner mit Techniken, die schon aus dem amerikanischen Wahlkampf bekannt sind, mit(siehe das 9Punkt von gestern) und mit Angriffen. Agenturen melden ( hier bei): "Vertreter von Macrons 'En Marche!'-Bewegung teilten mit, das Wahlkampfteam sei Opfer eines ''. Ziel der Attacke sei es, Macron zu diskreditieren. Es seien echte Dokumente gestohlen und zusammen mit fingierten online gestellt worden, um Falschinformationen über den Bewerber zu streuen, hieß es in der Mitteilung."Unter diesemlassen sich die seriösen und die weniger seriösen Kommentare zu den #MacronLeaks verfolgen.Die Leaks sind vonund befreundetenausgegangen, sagt der belgische Experteim Gespräch mit Pauline Moullot von(deren Artikel um halb neun online gestellt wurde): "Es ist sonnenklar. Zuerst hat der Twitterer Jack Posobiec um 20.49 Uhr einen Tweet abgesetzt, der auf einen Diskussionsstrang in 4chan verweist, wo die Dokumente online gestellt wurden. Er soll auch Urheber des Fakes des '' in Washington sein, in dem behauptet wurde, es gebe ein Netz von Pädophilen um den Wahlkampfmanager von Hillary Clinton. Er hatte auch die gefälschten Dokumente um dasMacrons auf den Bahamas lanciert. Ihm war der Twitterer William Craddick um kurze Zeit zuvorgekommen. Meine Karte zeigt William Cradidck und Jack Posobiec zusammen mit Wikileaks im Zentrum, die sich die Links gegenseitig zuspielen."Zeynep Tufekci fühlt sich indurch das Hacking an die letzten Tage deserinnert, wenn auch zum Glück der Abstand zwischen den Kandidaten größer ist und das französische Hacking mehr oder weniger in die Zeit derunmittelbar vor der Wahl fällt. Dennoch: "Hacking und das Veröffentlichen aller internen Dokumente und privater Kommunikation ist eine Formand kann wirksamer sein, als man erwartet. Es gibt keine Zeit mehr, irgendetwas zu beweisen oder zu widerlegen, aber Konfusion kann sich ausbreiten. Das ist kein Whistleblowing, das Licht auf Manipulationen der Macht wirft. Das Ziel ist zu frustrieren, nicht zu überzeugen, und Zweifel, Verwirrung und Lähmung zu verbreiten."Dies wird dasdes morgigen Wahlabends sein, schreiben Lilian Alemagna und Jonathan Bouchet-Petersen bei: "Dieim zweiten Wahlgang wird sehr viel über diedes neuen Präsidenten der Republik aussagen und wohl vor allem die Zermürbung dergegenüber der extremen Rechte belegen." skizziert in dereuropäisches Programm: "Klar ist er dafür, die '' wieder flott zu machen, aber er wird Forderungen an Berlin und Brüssel stellen, die nicht dem Soft-Brexit nahekommen, den Marine Le Pen aushandeln möchte, aber eine Weiterentwicklung der EU zu einer nachhaltigenimpliziert, bei der sich Deutschland mindestens so stark bewegen muss wie Frankreich."Falls Macron morgen gewinnt, beginnt diedes Kampfs: Am 11. Juni wird ein neues Parlament gewählt: "Und anders als bei der Wahl zum Präsidenten", schreibt Pierre Briançon in, "bei denen Parteien des ganzen Spektrums ihre Wähler aufforderten, für ihn und gegen Le Pen zu stimmen, werden Macrons Rivalen alle Energien sammeln,."Georg Blume interviewt fürden französischen Schriftsteller : "Mir fällt plötzlich auf, dass ich niemanden kenne, der für Marine Le Pen stimmt. Meine Familie nicht, meine Freunde nicht, nicht einmal irgendein Nachbar in meinem Viertel. Le Pen bekommt hier im 10. Arrondissement nurder Stimmen. Es gibt also zwei völlig unterschiedliche Frankreichs." Bei der Wahl Hollande Sarkozy hätten sich die Franzosen noch gestritten: "Heute nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sich Front-National-Wähler und Macron-Wähler nochhaben."In der unterhält sich Tobias Haberkorn mit dem Autor, der die ganze Tiefes des Denkens heutiger französischer Linksintellektueller unter Beweis stellt: " Macron verkauft Widersprüche. Sein Programm ist eine diffuse Mischung aus liberalen Schockmaßnahmen und populistisch-protektionistischen Versprechungen. Wenn er wirklich Steuern und Abgaben senken will, wird er für einenwenig tun."Und diebeweist ihr Gespür für den Unernst der Lage, indem sie Louis de Funès zur Illustration missbraucht. Pennälerhumor.