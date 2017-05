Bereits gestern gab es erste Stimmen zum Tod des Malers, Bildhauers, Schriftstellers und Free-Jazzers, heute folgen nun die großen Nachrufe. Als einen "Sprengmeister mit System" beschreibt Kolja Reichert den Künstler in der, der in der DDR ein Star war, aber nach seiner Ausbürgerung 1980 nie richtig in Westdeutschland angekommen ist: "Penck war Systematiker und Theoretiker, auch wenn er in jedem Medium, ob in Malerei, Skulptur, Film, Musik oder Dichtung, einepflegte, ein Auseinanderreißen, Schneiden und Durchmischen.""Hätte es ein paar Menschen mehr mit der Courage des Künstlers und Menschen Ralf Winkler [so Pencks bürgerlicher Name, d.Red.] gegeben, die DDR wäregewesen oder früher zusammengebrochen", schreibt Claus Löser in der: "Er hat Plattenhüllen fürentworfen und an Defa-Filmen mitgewirkt. Er hat gemalt und musiziert, hat Gedichte geschrieben, Bücher und Skulpturen hergestellt, hat mitgearbeitet und eine Reihe von Super-8-Filmen gedreht. Vor allem aber war er nie auf sich allein fokussiert, sondern fühlte sich verantwortlich für Freunde und Kollegen wie Helge Leiberg, Lothar Fiedler oder Ralf Kerbach." Weitere Nachrufe in FR Welt undBesprochen werdenMonumentalausstellung "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" in der Punta della Dogana und im Palazzo Grassi in Venedig ), eine Ausstellung mit frühen Gemälden des Fotografenim Münchner Haus der Kunst ) und eine Schau mit Gemälden vonin der Galerie Eva Presenhuber in Zürich ().