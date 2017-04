Viele Frauen, kleinkrämerisch und schuldbesessen - so charakterisiert Adrian Daub in derdiein den USA, die sich vor allem in sozialen Netzwerken organisiere und strikt protestantisch: "Widerstand im Zeitalter Trump bedeutet zuerst einmal Hausaufgaben machen. Es ist unmöglich zu sagen, wie viele Amerikaner sich in Facebook-Gruppen und Action-Networks zusammengeschlossen haben. Aber was in diesen geschieht, gleicht sich stark: Man gibt sichauf und listet auf, was man heute schon getan hat. Kongressabgeordnete angerufen? Postkarte an eine islamische Gemeinde gesandt? Spenden an diese oder jene Gruppe geschickt? Jede dieser Gestendutzendfach, hundertfach oder in manchen Fällen tausendfach."