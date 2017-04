Auchwurde einst durch eine begeisterte Wählerschaft ins Amt getragen. Seine Geschichte sollte eine Mahnung fürsein, meint Mujtaba Rahman bei. "Renzis Sieg - und die Unterstützung von Italienern, die sich nach Wandel sehnten - gaben ihm politisches Kapital für eine Programm ökonomischer Reformen, das für die Maßstäbe seines Landeswar und schnelle Erfolge bringen sollte. Doch was es nicht lieferte, war eine zusammengeschweißte reformorientierte, und so erlahmte der Schwung sehr schnell."Der Historikerkann es in kaum fassen . Mit Emmanuel Macron ist erstmals in Frankreich einem Mann desein Sieg gelungen - und das in einem Land, das durch seinbei der Präsidentschaftswahl auf klare Konfrontation von rechts und links angelegt ist. Selbst Giscard d'Estaing sei verglichen damit nur eine Figur der reorganisierten Rechten gewesen. Jetzt fordert Ory von Macron Reformen: "Ein Präsident Macron müsste alsoin einem klar proportionalen Sinne reformieren - und dies auch auf munizipaler Ebene - um, was bisher nur das Ergebnis einer glücklichen Verkettung der Ereignisse ist, und dies obwohl der Macronismus nur die abgemilderte Form der westlichen Desillusionierung ist, der bislang nur zu Populismus führte."Großer Ärger um Außenminister, denauf dessen Israelreise nicht empfangen will, weil er auch regierungskritische NGOs besuchen wollte. In einem Text in der rechtfertigt sich Gabriel - und verdoppelt die Dosis Peinlichkeit. Die Sozialdemokraten, schreibt er, seien schließlich historische Israel-Freunde: "Diese pro-israelische Einstellung wurde zum Markenzeichen der deutschen Sozialdemokratie. Sozialdemokraten waren wie Juden. Die einen waren Opfer politischer Verfolgung, die anderen des Rassenwahns."Etwas mehr Sensibilität wünschte sich in derder Historikerauch im deutschen Umgang mit den, selbst wenn deren Geschichtspolitik unternationaler werde: "In keinem Land gab es so viele Judenretter wie in Polen. Und mit Ausnahme der Sowjetunion nirgendwo so viele nichtjüdische Opfer von Nationalsozialismus und Stalinismus. Die polnische Regierung leitet aus diesen Tatsachen Selbstbewusstsein ab und begründet damit. Umso ärgerlicher ist es für Warschau, westlich der Oder auf weitgehende Ignoranz zu stoßen, denn in Deutschland und Europa zentriert sich das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg auf den Holocaust. Die eigenen Helden und Opfer treten damit in Konkurrenz zu 'fremden' Juden - selbst wenn drei Millionen polnische Juden im Holocaust ermordet wurden. In dieser Lesart finden weder das eigene Leid noch derAnerkennung.