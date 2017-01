Eine der ungeführten Debatten der Gegenwart ist die zwischenund dem postkolonialen, der sich zuweilen ebenfalls als Feminismus bezeichnet, aber die Frauenfrage dem Antirassismus unterordnet. Diebringt heute ein Dossier zu vierzig Jahren. In der Kritik an, die die von Heide Oestreich in der befragte Kommunikationswissenschaftlerinformuliert, tut sich dieser Spalt in wenigen Worten auf: Weil sich"den Antisexismus auf die Fahne geschrieben hat, geht derdabei verloren. Dieist auf einem Auge blind. Sie müsste sehen, wie auchihre Aussagen benutzen."Auch Gratulantin Ulrike Baureithel imfrühes Engagement gegen Islamismus eher kritisch: "Dengegen den 'Gottesstaat' mitten in Deutschland hatte Schwarzer, ihren der französischen Zweitheimat geschuldetentreu, schon Ende der siebziger Jahre ausgerufen. In der Auseinandersetzung um daspositionierte sichimmer klar dagegen. Die Kölner Silvesterereignisse aber lieferten Schwarzer den Anlass, eine neue Islam-Debatte 'ohne politische Correctness' ins Rollen zu bringen und gegen 'falsche Toleranz' im Namen einer 'ominösen Religionsfreiheit' zu polemisieren." Bleibt noch die Frage, wie man im Namen universalistischer Werte einen Kreuzzug ausruft.Große Sorgen ummachen sich in derder Informatikerund der Philosoph. Die digitale Revolution schreitet voran, aber ein positives Zukunftsszenario verbindet sich damit nicht, meinen die beiden und wünschen sich eine Debatte: "Wenn unsere Demokratie aber bereits vor dem großen digitalen Sturm eine Zerreißprobe erlebt, wie wird es dann in wenigen Jahren um sie stehen, wenn erst Banken und Versicherungen, dann die Automobilindustrie und ihre Zulieferfirmen? Fast ein Jahrhundert hat es gebraucht, bis der ausgebeutete Proletarier des 19. Jahrhunderts zum abgesicherten Arbeiter wurde. Wollen wir uns im 21. Jahrhundert auf ein erneutes soziales Desaster einlassen?"bekommt in diesem Jahr den Karlspreis der Stadt Aachen. Zu spät, meint Thomas Schmid in seinem Blog, denn Garton Ashs Gespür für die Geschichte, das er vor 1989 gezeigt habe, habe nach dieser Wende versagt: "Auch wenn er ein aufmerksamer Beobachter der Details blieb, hat er - stellvertretend für eine große Zahl von Gutmeinenden - beharrlich so getan, als habe 1989 einbegonnen. Doch es kam ganz anders. Obwohl sich die Erfolgsgeschichte Osteuropas fortsetzte, kehrten doch zugleich diezurück. Das bereitete sich lange vor, heute ist es nicht mehr zu übersehen. Diesen subkutanen Wandel hat Garton Ash nicht erspürt - auch deswegen, weil er sich seiner Weltsicht zu sicher war."Nicht, wie esdiagnostiziert hatte (unsere Resümees ), sondern die Anfälligkeit vonfür neoliberale Einflüsterungen hätten uns in dergeführt, meinen der Politologeund der SPDlerim Aufmacher desFeuilletons: "Antidiskriminierungspolitik, Vielfaltseuphorie und politisch korrekte Sprache wurden zum politischen Fokus einer von Akademikern geprägten Linken, die glaubt, eine zivilisatorische Avantgarde zu bilden. Doch ihre Anliegen vertragen sich wunderbar mit dem, insofern die Rechte des Marktes und die Rechte des Individuums sich ergänzen. So sind die Linken, ohne es zu begreifen, in die Falle der Identitätspolitik gelaufen." (Inwiefern das ein Widerspruch zu Lilla ist, bleibt unklar.)