Der Ton zwischen der neuen Regierung und den amerikanischen Medien bleibt rau., der Chefstratege Trumps und ehemalige Chef des demagogischen Mediumshat mit Reportern dergesprochen und wenig Nettes gesagt, berichtet Michael M. Grynbaum und zitiert: "'Die Medien sollten sich gedemütigt fühlen und eine Weile den Mund halten und zuhören', sagte Bannon in einem Interview am Mittwoch. 'Ich möchte, dass Sie das zitieren', fügte er hinzu. 'Die Medien sind hier. Sie verstehen dieses Land nicht. Sie verstehen immer noch nicht, warum Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist.'" Und es geht weiter so - eine einzige Tirade: "Die Medien haben, null Intelligenz, und sie tun ihre Arbeit nicht."In der berichtet Josh Rogin gleichzeitig von einem Exodus im höchsten Stab des amerikanischen Außenministeriums - eine ganze Gruppe höchster Beamter ist zurückgetreten: "Alle waren, die sowohl unter republikanischer als auch demokratischer Regierung gearbeitet hatten."Und hier noch ein paar andere Schagzeilen über das, was man eigentlich nur nochnennen kann: Er hat persönlich beim Direktor desangerufen, um wegen deram Inauguration Dayauf ihn auszuüben ( Washington Post ). Er will die Mauer an der Grenze mit einem zwanzigprozentigenfinanzieren ( New York Times und FAZ ). Er will eine tägliche Liste von Verbrechen herausgeben, diebegangen wurde ( Independent Heute treffen sich die britische Premierministerinund der amerikanische Präsident. May erhofft sich davon eine Eroberung neuer Märkte, schreibt Ulrike Herrmann in der- nur womit genau? "Sie verbreitet die Mär, dass man ruhig auf den EU-Binnenmarkt verzichten könne - weil 'neue Küsten' auf die Engländer warten würden. Wo immer diese 'neuen Küsten' sein sollen - sie werden sich nicht in Trumps Amerika befinden. Dazu reicht schon ein Blick auf die, von denen es sowieso nicht allzu viele gibt. Die vier wichtigsten Ausfuhrprodukte sind: 1) Autos, 2) nichtraffiniertes Öl, 3) raffiniertes Öl, 4)."Cornelius Wüllenkemper berichtet in derüber die Arbeit des von der Nato betriebenenForschungszentrums in Riga, das sich mitbefasst und offenbar eine Menge Spuren von "" nach Russland nachverfolgen kann: "Der StratCom liegen nach eigener Darstellung Beweise dafür vor, dass Russland in Deutschland verdeckt und konkret gegen die Bundesregierung agitiert, um etwa einen Kurswechsel bei derim Ukraine-Konflikt zu begünstigen. Konkrete Beispiele, in denen eine Beteiligung des Kremls nachgewiesen werden konnte, unterliegen aber leider der Geheimhaltung." Wäre eine größtmögliche und überprüfbarehier nicht ein viel besseres Gegenmittel?In der beklagt Heribert Prantl die Schludrigkeit, mit der inzwischenverfasst werden. Insbesondere der Gesetzentwurf zumim Straßenverkehr von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ist für ihn ein "gefährlicher": "Dieses Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes ist eigentlich kein Gesetz - sondern, ein Anschlag auf den Straßenverkehr. Das Gesetz ist zweitens eine Zumutung für den Verbraucher, also für die Käufer undvon Autos mit Autopiloten; auf sie werdenabgewälzt."