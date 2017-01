Antrittsrede hat noch einmal alle Befürchtungen übertroffen.unddokumentieren dieses Dokument des Chauvisnismu im Wortlaut. In derkommentiert Stefan Kornelius die Rede, mit deran die Macht gekommen sind: "Donald Trumps Vision bestand aus einerund einem einzigen, ingetränkten Satz: 'America first.' Die Beleidigung galt allen, die Trump nicht gewählt haben und die bisher Verantwortung trugen für das Land."In seinem Leitartikel fragt der, warum sich die Repräsentatenten von Washingtons Demokratie, um zu applaudieren und ihm nationale Würde zu verleihen: "Donald Trumps Antrittsrede war einegegen die von ihnen repräsentierte Zivilisiertheit." nennt die Rede eine "".In derwird Arno Widmann richtig zornig über so viel: "Der zigfache Milliardär, der von der Politik der rabiaten Einkommensverteilung von unten nach oben profitierte und weiter profitiert, der sich weigerte Steuern zu zahlen,und erklärt: 'Heute wird nicht die Macht einfach von einer Regierung auf eine andere übertragen oder von einer Partei auf eine andere Partei - heute übertragen wir die Macht von Washington D.C. und geben sie Euch zurück, dem amerikanischen Volk.' Wer ist das 'Wir'?? Das glaube ich nicht. Dieses 'Wir' ist Donald Trump, niemand sonst."Im sieht Timothy Garton Ash für die internationale Politik schwarz. Er fürchtet vor allem, dass sich Trump, Putin, Modi, Erdogan und Xi Jinping in ihren jeweiligenwerden: Hier wird Trumps aufbrausender, narzisstischer und schikanöser Charakter ein echtes Problem ... Nein, ich sage keinen Dritten Weltkrieg voraus. Aber eine dem 21. Jahrhundert entsprechende? Absolut möglich."Und übrigens: Die Pressekonferenz, in der Trump und seine Anwältin ankündigten,, war reine Show, berichtet ProPublica: ". To transfer ownership of his biggest companies, Trump has to file a long list of documents in Florida, Delaware and New York. We asked officials in each of those states whether they have received the paperwork. As of 3:15 p.m. today, the officials said they have not." Und die meldet , dass die Website desjetzt Werbung macht fürIn der erklärt die Kulturwissenschaftlerinihren europäischen Freunden, warum weder Trump noch die vermutlich zunehmende ökonomische Misere der Armen eine starke Linke in Amerika hervorbringen wird: "Die Bürger der USA votierennicht gemäß ihren, sondern nach ihren generellen Überzeugungen. Warum wählen die Amerikaner keine Regierung, die sich um diese Probleme kümmert? Also hör mal! Die Amerikaner glauben nicht mehr daran, dass eine Regierung Probleme löst, seit sie 1774haben."