-Schlagzeuger und Begründer des Motorik-Stilsist gestern gestorben . In einem ersten Nachruf schreibt Brian Coney auf: "Wo die Texturen und die kompositorische Freiheit von Can die spontane Musik von Cage mit Schoenbergs Erkundungen im Dissonanten verband, nahm Liebezeits, wie er regelmäßig betonte, von Maschinen inspiriertes Handwerk Wiederholung, Akkuratesse und ungewöhnliche Rhythmen auf, um schlichte, pumpende,zu gestalten, in denen eine ergebnisoffene Jazz-Einstellung mit distinkt metronomischer Präzision simultan verschmolzen." Einen Eindruck vermittelt dieses Video aus den 70ern ( weitere Videos im Blog von Simon Reynolds):Weiteres: Christiane Tewinkel von derresümiert das Berliner Festival für Neue Musik. Im berichtet Daniel Ender vom-Festival in Wien Frederik Hanssen bringt imInformationen zuPlänen für seine kommende Saison in London. Der bringt ein Feature von Judith Schnaubelt über den norwegischen ElekroJazz-Trompeter. Für denhat Simon Hattenstone ein großes Interview mit geführt . Jens Uthoff porträtiert in derden britischen Rapper, der für ihn "in der Tradition von Bands wie De La Soul oder A Tribe Called Quest" steht. In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Andrea Diener über"Everyday is like Sunday":Besprochen werden die beiden Elbphilharmoniekonzerte der Berliner Zeitung ),-Konzert beim NZZ ),"I Go Back Home" ( FAZ ), neues Trash-TV mit Welt ) und das neue Album von Welt ).