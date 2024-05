Nach derin Hamburg, bei der eingefordert wurde ( Unser Resümee ), lädt dieden Politologenund die Autorinvon der Ahmadiyya-Sekte zum Streitgespräch.- für Hübsch sind das unbescholtene Begriffe, die von Extremisten missbraucht wurden. Die Scharia sei gut "mit dervereinbar", meint sie, worauf Abdel-Samad einwendet: "Sie müssen doch sehen, dass die Muslimbruderschaft, die Salafisten, das Mullah-Regime im Iran und die anderen 55 muslimischen Staaten die Scharia völlig anders auslegen als Sie. Dort herrscht Geschlechtertrennung oder die." Zudem spreche man in Deutschland nur über die 0,5 Prozent muslimischer Extremisten, fährt Hübsch fort, während Abdel-Samad erinnert: "Der Islamismus besteht doch nicht nur aus ein paar Gefährdern! Es gibt neben Dschihadisten auch Salafisten, Muslimbrüder und türkische Islamisten."Diegehen auf die in Deutschland offiziell verbotene islamistische Gruppezurück, weiß der Nahost-Historikerauf den Geisteswissenschaftenseiten der: "Die Gründung der Gruppe 1953 in Jordanien stand sowohl im Kontext des arabisch-israelischen Krieges von 1948 als auch des modernen Islamismus, der seinen wichtigsten Impuls durch das Ende des osmanischen Kalifats 1924 erhalten hatte. Ideologisch ist die Hizb ut-Tahrir mit derverwandt. Ihr Ziel ist die Errichtung eines Kalifats anstelle aller Nationalstaaten in der islamischen Welt und dann. Das Kalifat ist als Gottesstaat konzipiert und soll zurück in ein goldenes islamisches Zeitalter führen. In einer 'Verfassung des Kalifats' von 1963 wird die Herrschaft eines autokratischen, auf Lebenszeit gewählten Kalifen gefordert. Ein semidemokratisches Parlament übernimmt eine Kontrollfunktion. Islamische Gesetzgebung ist Basis aller Entscheidungen. Nichtmuslime dürfen als' im Kalifat leben."Thomas Wessel denkt bei denüber den Rockernach, einen Deutsch-Iraner, der auf Geheiß des Regimes den Brandanschlag auf eine Synagoge in Bochum in Auftrag gab und vor kurzem im Iran erschossen wurde. Yektaparast lümmelte auf seinem Instagram-Profil gern in seinen. Islamismus verbindet sich mit Pop: "Da ist, die Hells Angels sind da, Harvard und Hamas. Humboldt, Huxtable und Hakenkreuz. Höcke, Hoskoté und Hizb ut-Tahrir. Hallervorden, Hisbollah und Human Rights Watch, in Bochum ist es Babak J., der eine Brandbombe wirft, weil er ein 'Zeichen' setzen will, in Berlin sind es Protestcamper vorm Reichstag, 'sie rufen offen zu Terrortaten auf', berichtete derEnde April, 'posieren mit Waffen und preisen den 'Märtyrertod'. Andere verbreiten Reden Adolf Hitlers, in denen dieser gegen Juden hetzt...'"Der Historiker, aktuelles Buch "Aufbruch des Gewissens" , diagnostiziert in dereineder Deutschen aufgrund einer sich in Widersprüchen verlierenden: In Deutschland wolle man zugleich moralische Eindeutigkeit, aber ohne seinen Komfort aufzugeben, "frei nach der englischen Redeweise 'to have your cake and eat it, too'. Man möchte in Deutschland den Kuchen zugleich verzehren und aufbewahren: die Klimakrise angehen, aber bitte nicht auf Kosten der Autohersteller und der Verbraucher. Menschenrechte hochhalten, aber in China investieren. Sich über ein Zuviel an Migranten aufregen und sich gleichzeitig über einen Mangel an Arbeitskräften wundern. Empathie undeinfordern, aber unter Berufung auf diedie Kritiker der israelischen Kriegsführung maßregeln."Die aktuellen antiisraelischen Proteste erinnern den-Kolumnisten Richard C. Schneider an die Campus-Proteste der Achtzigerjahre, nur dass heute unverhohlener "die" gefordert wird: "Was diese jungen Menschen offenbar nicht verstehen, ist, dass ihre Vorstellungen von der Welt keine Bedeutung haben für die politischen Geschehnisse im Nahen Osten. Ja, möglicherweise können sie ihre eigenen Regierungen bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Doch wenn sie selbst später an diekommen, also in etwa 20 bis 30 Jahren, werden sie sich irgendwann auch der '' stellen müssen, wie die 68er dies nannten. Sie werden begreifen müssen, dass nicht sie darüber entscheiden, was in Israel und Palästina geschieht, sondern die Menschen zwischen Tel Aviv und Gaza, zwischen Jerusalem und Ramallah. Dass siestehen sollten, damit Israelis und Palästinenser vielleicht irgendwann doch Brücken bauen können, die zum Frieden führen. Der aktuelle Ruf nach der Vernichtung Israels wird den Frieden sicher nicht bringen. Israel existiert."Auch anverbreiten sich propalästinensische Proteste, berichtet Jannis Koltermann in der. In Cambridge etwa wird gefordert, "die Universität solle alle Verbindungen mit Unternehmen und Universitäten kappen, die von der Kampagne 'Boycott, Divestment and Sanctions' als am 'Genozid in Gaza' beteiligt angesehen werden - besagte Kampagne wurde in einer Resolution des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2019 als antisemitisch verurteilt. Außerdem solle die Universität Israels '76 Jahre andauerndes, militärisches Besatzungsregime' verurteilen, Gebäude nach '' umbenennen und ein von palästinensischen Wissenschaftlern geführtes Forschungszentrum einrichten." Von den Protestcamps an der Freien Universität in Berlin und der Uni Hamburg berichtet die