Deutsche Oper Berlin - Intermezzo © Monika Rittershaus

Eine selbstbewusste Modernisierung von' oftmals unterschätzter Oper "Intermezzo" legt Regisseuran der Deutschen Oper in Berlin vor, freut sich Manuel Brug in der. Kratzer zieht in die Ehefarce zahlreiche ironische Ebenen ein, das Ensemble brilliert in allen Tonlagen und Generalmusikdirektor "Runnicles liefert einen gestischen Instrumentalkommentar, der das Werk vorantrieb, aufblühen, den grandiosen Orchestrator Strauss strahlend zu seinem Recht kommen ließ. So erweist sich gerade das scheinbar so spießig altmodische 'Intermezzo' alsüber die Oper. Mehr sogar: Desillusionierend führt sie ihr Instrumentarium vor und trägt als 'Charakter- und Nervenkomödie' kaum etwas von dem selbstgefälligen Bildungsballast vieler anderer Strauss-Werke."Michael Ernst besucht für diedas römische Auditorium della Conciliazione. Hier steht der Schriftsteller und Anti-Mafia-Aktivistauf der Bühne, in einer Performance, die sich vor allem mit derauseinander setzt: "In seiner kleinen Bühnenshow widmet sich Saviano dem Intimleben der kriminellen Macht und rückt vor allem die Rolle der Frauen ins Zentrum. Um Kriege zwischen den einzelnen Clans zu vermeiden und nützliche Allianzen zu schmieden, werdenund, geschlagen oder gar ermordet. Eigene, von echtem Gefühl geprägte Entscheidungen sind ohnehin nicht vorgesehen. Selbstgewählte Liebe bedeutet Verrat an der 'Familie' und damit erst den Verlust von jeglichem Schutz, dann die harte Bestrafung."Außerdem: Patrick Wildermann porträtiert imdas Theaterkollektiv, dessen Existenz gefährdet ist. Die liveblogt weiter vom. Atif Mohammed Nour Hussein denkt aufübernach. In der unterhält sich Lilli Uhrmacher mit, deren Show "Wilderness" am GOP-Theater in Bremen zu sehen ist.Besprochen werden"State of Affairs" am Thalia in Hamburg ( Zeit ),Tanzstück "'Close to you' (and think of the song)" am Stadttheater Gießen ( FR ), der-Abend "Fremder als der Mond" auf den Wiesbadener Maifestspielen () sowie der Ballettabend "Les Sylphides" am Wiener Staatsballett undBallettstück "Assembly Hall" in einer Doppelbesprechung