"Muslim Interaktiv" hat Blut geleckt und möchte gern mehr von der Aufmerksamkeit, die seinervor zwei Wochen zuteil wurde. Das ist ärgerlich, meint in derNadine Conti, aber es muss wohl ausgehalten werden: "Einmuss sorgfältig vorbereitet sein, es braucht Material, man muss verhindern, dass die gleichen Leute unter einem anderen Namen einfach weitermachen. Denn viel gefährlicher als diese großspurigen öffentlichen Auftritte ist das, was da im Netz undpassiert. Und wenn sich eine wachsende Anzahl von Jugendlichen davon angezogen fühlt, ist das das eigentliche Problem, um das man sich kümmern muss. 'Extremisten geben die falschen Antworten auf die richtigen Fragen', hört man in diesem Zusammenhang immer wieder. Und zu den richtigen Fragen, der Art von Fragen, bei denen sich Schulen und andere Institutionen zu oft wegducken, gehört: Warum können wir? Warum tut ihr so, als würde es keinen antimuslimischen Rassismus geben?" Man kann nicht über Gaza reden? Im Ernst?Den Aufstieg deserklärt der Politikwissenschaftlerin seinem aktuellen Buch "Was Populisten wollen" im-Gespräch als "Ideologie der": "Wir sehen, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland über die Jahre sukzessiv zurückgegangen ist. In einer Umfrage aus dem Jahr 2022 äußerten 28 Prozent der Befragten die Überzeugung, in einerzu leben, in der sie nichts zu sagen hätten. Gleichzeitig sehen wir, dass immer mehr Menschen eine negative Sicht auf ihre eigene Zukunft entwickeln. Ich glaube, das Misstrauen in die Politik hat viel mit der Angst vor Statusverlust zu tun. Und die hängt aus meiner Sicht wiederum eng mit denJahre zusammen - sei es in den USA, in Großbritannien oder in Deutschland, wo Anfang der 2000er Jahre Hartz IV eingeführt wurde.""Wir müssen unsere Demokratiemachen", fordert der Schweizer Schriftstellerim-Gespräch, in dem er zu mehrauffordert: "Alle müssen sich fragen: Was kann ich für die Demokratie tun? Keine neue Erkenntnis: Frag nicht, was dein Land für dich tun kann,. Das ist eine so einfache wie schwierige Aufgabe. Sie bedeutet in letzter Konsequenz, dass für mich als Demokrat mein persönliches Leben nicht das Wichtigste ist. Mein Interesse steht nicht über meinen Idealen, steht nicht über der Freiheit oder der Gerechtigkeit. Alleine kann niemand frei sein, dazu braucht es eine freie Gesellschaft. Auch Gerechtigkeit gibt es nur kollektiv, und Frieden schließlich kann es nur in einer gerechten Gesellschaft geben.""Wir sind weit, weit entfernt von den Rahmenbedingungen der, glücklicherweise, und man sollte jetzt auch nicht anfangen, das Ende der Weimarer Republik sozusagen schon für diezu prognostizieren", sagt imvom Haus der Weimarer Republik, ergänzt aber: "Demokratie wird immer angegriffen; es ist ein Normalzustand, dass es antidemokratische Kräfte gibt. Die haben auch in der Weimarer Republik gewirkt, und dort exemplarisch in besonderer Ausprägung, so dass man daraus natürlich auch lernen kann, welche Gegenmaßnahmen sinnvoll sind und welche damals nicht geholfen haben."In der stellt Laura Lückemeyer die Organisation "Men Having Babies" vor, die sich Ende April in Berlin traf. Lückemeyer durfte offiziell als einzige Reporterin von der Veranstaltung berichten. "Bei MHB geht es darum, schwule Männer über denzu informieren. Die Veranstaltung ist öffentlich, Mitglieder zahlen 30, Nichtmitglieder 40 Euro für zweieinhalb Tage Programm. Auf ihrer Webseite bezeichnet sich MHB als 'not-for-profit-corporation', bei Instagram als 'International nonprofit' und verspricht ausführliche Vorträge und persönliche Beratungen von Rechtsexperten und Kinderwunschzentren." Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, in anderen Ländern wie zum Beispiel den USA erlaubt. Von den Risiken für die Frauen wurde nicht gesprochen. "In einer nun folgenden Paneldiskussion haben alle Teilnehmenden die gleiche Perspektive auf das Thema: Leihmutterschwangerschaft sei, weil die Frauen einen Ausgleich für die Schwangerschaft erhielten. Dennoch versichert eine Leihmutter weiter, dass Frauen es nicht für das Geld tun, sondern weil Frauen es, anderen Menschen zu helfen. Mir wird übel."