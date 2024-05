Heute vor 200 Jahren wurde in Wienuraufgeführt. Dass deren Schlusssatz heute als musikhistorische Zäsur im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, hat - nicht zuletzt wegen der Europäischen Union, deren Hymne er seit 1972 ist - zwar seine Berechtigung, schreibt Christian Wildhagen in der. Doch "seinerzeit müssen auch die ersten drei Sätzegewirkt haben, zumal vor dem Horizont einer Epoche, die gerade einemverfallen war. ... Bevor in diesem vierten Satz die Singstimmen einsetzen, hat Beethoven gut fünfzig Minuten lang rein instrumental mit sich, mit Gott und der Welt gerungen. Am Beginn des Finales kommt es zu einer katastrophischen Zuspitzung, zur sogenannten Schreckensfanfare, die er mit denwürzt, die in der Spätklassik möglich waren. Zunächst antworten nur die tiefen Streicher auf diese Eruption: mit aufbegehrenden Gesten, dann mit einer leisen Ahnung der späteren Freudenmelodie. Der Durchbruch gelingt noch nicht. Als bald darauf die Schreckensfanfare ein weiteres Mal ertönt, betritt der Mensch die imaginäre Szenerie. Mit dem sprichwörtlich gewordenen Ausruf 'O Freunde, nicht diese Töne!', der von Beethoven selbst, nicht von Schiller stammt, verwirft der Bariton-Solist gleichsam die gesamte zuvor gehörte Musik. Der Chor stimmt ein, und jäh ist der Weg frei für die." Diehat ihr Gespräch mit dem Dirigentenüber die Neunte online nachgereicht. Mehr zur Neunten schreibt Ljubiša Tošić im. Judith von Sternburg weist in derdarauf hin, dassheute Abend die Neunte in einer besonderen Version überträgt: In je einer deutschen Stadt wird von je einem Orchester je ein Satz gespielt.Für die porträtiert Timo Posselt den Popstar, der für diezumfährt ( mit diesem ziemlich beeindruckenden Stück ). Schon 2016 hat er als Rapper in seiner Heimat für viel Aufsehen gesorgt. Bei einem Turnier haute er alle um und das "mit Wollmütze und. ... Der Beat droppt, Nemo beginnt zu rappen - und nacheinander fällt den Umstehenden die Kinnlade herunter. 'Es ging uns allen gleich', erzählt Pablo Voegtli, der Moderator von Bounce und so etwas wie der Hohepriester des Schweizer Hip-Hops, am Telefon: 'Wir dachten alle: Holy fuck,!' Ein Talent wie Nemo, so Voegtli, gebe es im Schweizer Rap bloß alle paar Jahre. 'Rhythmisch ist Nemo ein. Diese Präzision, dieser Flow, diese Dringlichkeit, dieses- ein perfekter Sturm. Ich dachte: Wenn jemand jetzt schon so gut ist, kann die Person.'" Aufkann man sich das ansehen:Außerdem: Benjamin Moldenhauer berichtet in dervon einem Abend zum Gedenken an die vor drei Jahren verstorbene, die dieser Tage sechzig Jahre alt geworden wäre. Skeptisch reagiert Nadine Lange in ihrer-Popkolumne auf die Pläne der britischen Popkünstlerindie lästige Promoarbeiten künftig an einen eigens geschultenihrer selbst delegieren will: Dieser "Vorstoß ist die konsequente Fortsetzung solcher Praktiken, in denen die Presse sowieso nur noch alsbetrachtet wird". Thorsten Fuchshuber spricht für diemit dem Metal-Schlagzeugervon der Band. Für dieplauscht Tilman Spreckelsen mitüber dessen neues Album. Karl Fluch gibt imeinen Überblick über die Vorwürfe sexueller Übergriffe, die dem Rappergemacht werden. Daniel Haas blickt für diederweil auf die eskalierende Fehde zwischen den RappernundBesprochen werden ein von Elena Schwarz dirigierties Konzert des Klangforums Wien mit Werken von Georges Aperghis und Stefano Gervasoni ( Standard ),undgemeinsames Album "Bliður" ( FR ) und das postume Album "Looking for Daniel" vonmit zwei langen Drone-Kompositionen (Yelizaveta Landenberger bezeugt "einen würdigen Abschluss für das Gesamtwerk eines großen Avantgardisten").