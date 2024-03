Im Gespäch mit Juliane von Mittelstaedt vomhofft die israelische Historikerin, dass die Israelis es bald schaffen,loszuwerden, dem sie vorwirft, den Krieg brutal zu führen und vor allem in die Länge zu ziehen, um an der Macht zu bleiben. Klar macht sie allerdings auch: "Ich glaube fest daran, dass die. Sie muss unsere Geiseln freilassen." Danach hofft sie auf einen Modus Vivendi mit den Palästinensern in einer. Denn "der Traum von einem" werde nicht wahr werden" und "ich möchte daher an dieser Stelle deutlich sagen: Ich werdeder Menschen aus Gaza sein, die das Massaker verübt oder es bejubelt haben. Auch nicht ihr freundlicher Nachbar. Meine Hoffnung - denn ich habe Hoffnung - ist es, ein, aber friedlicher Nachbar eines zukünftigen Palästinas zu sein."Oz-Salzberger setzt ihre Hoffnungen in gemäßigte Politiker wie. Dieser wendet sich auf Twitter an alle, dieals den Kriegstreiber sehen: "Die israelische Armee ist eine. Es sind unsere Jungen und Mädchen, die dort dienen. Sie können ein CEO, ein Lehrer oder ein Klempner sein,werden Seite an Seite dienen. ... Das bedeutet, dass wir. Es sind nicht 'die Kinder von anderen'. Es sind unsere." An die Adresse der westlichen Länder sagt Bennett. "Freunde, lasst mich deutlich sagen: In diesem Moment verfolgen radikal-islamische Terroristen inunddiesen Krieg. Wenn Israel daran gehindert wird, die Hamas zu besiegen, wird sich jeder einzelne von ihnen inspiriert fühlen. Wenn wir die Hamas zerschlagen, werden auch ihre Hoffnungen auf Terror zunichte gemacht. Dann werdet auch ihr sicherer sein."Kann man tatsächlich die Behauptungen Israels anzweifeln, dass dieengstens verquickt ist? Wohl kaum, meint Stephan-Andreas Casdorff im: "Die vielen Computer, die beim Vormarsch in Gaza gesichert wurden, die Dateien, die Karten, die Akten, von Waffen dieses eine Mal nicht weiterzureden - wer behauptet, dass diese manipuliert worden sind, kann schnell der Lüge überführt werden.. Dass Schulleiter der UNRWA mit dem jüngsten Terror verbunden waren; dass 15 Mitarbeiter unter den Kommandeuren waren, die das große Töten in Israel befehligten; dass viele der Schulen mit terroristischer Infrastruktur verbunden waren, über und unter der Erde - bedeutet das gar nichts? Ist das verzeihlich??"