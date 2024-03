Miya Masaoka im Savvy Contemporary. Bild: Instagram





Schwer ins Denken kommt Niklas Maak in der Ausstellung "Refuge in the Vegetal World" der amerikanischen Klangkünstlerin, zu sehen derzeit im Berliner Savvy Contemporary . Ihr Thema ist die, eine "Poetik der Beziehung", wie es Maak mit dem aus Martinique stammenden Philosophenbeschreibt. Glissant hielt nichts von einer Trennung der Kulturen nach Herkunft. "", also Mischung, war für ihn das Grundrezept jeder Kultur. Das galt ihm auch für das Verhältnis des Menschen zur Natur, und damit versucht Maak Masaoka auf die Spur zu kommen: Sie "interessiert sich in ihren Werken für die Wege, dienehmen, für die Frage etwa, wie Pflanzen 'Entscheidungen' treffen, wohin sie wachsen, wie sie an Licht und Nährstoffe kommen. So finden sich Pflanzen mit Sensoren in der Ausstellung und verkabelte Erdteppiche, die nach dem Muster der Fibonacci-Reihe im Goldenen Schnitt angeordnet sind."Radikale Kunst, wie es derwar, versteht heute niemand mehr, klagt in derder Übersetzer und Kurator. Surrealismus werde heute meist nur noch verniedlicht dargeboten. "Dabei haben die Surrealisten unter der bunten Oberfläche die brennenden Fragen unserer Zeit vorweggenommen: Die Frage nach, die Rolle derund des Aufruhrs gegen alle bestehenden Tabus, dieins nonbinäre Imaginäre, die Frage nach den Grenzen und Möglichkeiten der 'écriture automatique' und dem Umgang mitwie damals dem Film.", neue Leiterin des Gropius Bau in Berlin, erklärt im Interview mit, wie sie an ihrem neuen Haus mitumgehen will. "Wir versuchen, mit unserem Ausstellungshaus konstruktiv zu agieren. Der Gropius Bau soll einfür Gespräche sein, in dem Meinungen, die sich widersprechen, nebeneinander existieren können." Das dürfte nicht einfach werden, denn "sehr viele verstehen nicht, warumin Deutschland von Veranstaltungen oder Ausstellungen mit der Begründung ausgeladen werden, sie seien antisemitisch. ... Viele Künstler*innen kamen nach Berlin, weil sie anderswo nicht so frei arbeiten konnten wie in Deutschland. Jetzt befürchten sie."In "Bilder und Zeiten" () antwortet, Propst am, auf Vorwürfe der Historikerin, die - ebenfalls in "Bilder und Zeiten", zahlbar - antisemitische Muster im 1987 vongemalten Marienfenster des Doms verortet hatte. Er kann keine "gekrümmte Nase" erkennen, gibt aber zu: "Wir müssen reden. Über den jahrhundertelangen offenen und den noch längeren latentenund in der Kirche. ... Und vielleicht müssen wir auch darüber reden, ob vielleicht doch etwas dran sein könnte an der Sichtweise der Autorin und ob ichauf Hindorf und seine Fenster schaue."Weitere Artikel: "Zensur", ruft der Künstler, weil das Wiener Domkapitel von St. Stephan nach seinem "Fastentuch", auf ein Oster- und Pfingsttuch Helnweins verzichten will. Das Ostertuch zeigt ein, die Kirchenoberen fürchten, das Bild könnte "Menschen verstören". Eva Karcher stellt imdie südafrikanische Künstlerinvor und ihre "Art Cars". Sebastian Moll resümiert in derdie New Yorker Whitney-Biennale . In derunterhält sich Gunnar Meinhardt mit, Scherenschnittkünstlerin und Komponistin des Kinderlied-Klassikers "Kleine weiße Friedenstaube" über Krieg, Flucht und Pablo Picasso. Jean-Pierre De Rycke betrachtet in "Bilder und Zeiten" () aus österlichem AnlassBesprochen werden die Schau "and Transatlantic Modernism" im Metropolitan Museum in New York (), die Ausstellung ". Eine Aufständische für die Moderne" im Berliner Brücke-Museum ), das Projekt "Klingende Bilder" , für das der RIAS Kammerchor die passendevon Abendmahl, Kreuzigung und Grablegung aus der Berliner Gemäldegalerie eingesungen hat () und die Ausstellung "" im CCCB Barcelona ).