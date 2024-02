"Wir haben es in Russland heute … mit einer extremzu tun, die totalitäre und faschistische Ambitionen aufweist. Der Tod Nawalnys ist ein klares Zeichen dafür, dass immer stärker auf Furcht und lebensbedrohliche Repressionen setzt", sagt die Politikwissenschaftlerin, aktuelles Buch: "Die chauvinistische Bedrohung" , im-Gespräch. Im Gegensatz zur Sowjetunion habe "das Regime Putins bis heute kein geschlossenes ideologisches System", erklärt sie außerdem: "Es ist vielmehr ein Puzzle aus, das aber immer stärkere Formen annimmt. Zwei Dinge sind dabei wesentlich: Das eine sind die sogenannten traditionellen Werte, also eine Mischung aus Ultrakonservatismus, Antiliberalismus und Antifeminismus, versetzt mit kultischer Religiosität. Das andere ist der, der zunehmend mit einemkombiniert wird. Diesen muss man immer weiter aufblasen, weil der Ukraine-Krieg sich in eine ganz andere Richtung entwickelte, als man ursprünglich annahm, und man nun mit den unzähligen Toten umgehen muss."Ein wenig Hoffnung schöpftin derdennoch nicht nur angesichts der Russen, die in vielen russischen Städten Blumen zum Gedenken anniederlegen, sondern vor allem dank Nawalny selbst, der auch im Gefängnis ungebrochenen Mutes an eine bessere Zukunft glaubte: "Sein Tod ist eine Botschaft an die Menschen in Russland: Ich habe keine Angst, und ihr braucht keine Angst zu haben. Und an den Westen: Hört auf, auf Frieden undzu hoffen, gebt den Mördern nicht die Hand. Sehen Sie, haben Sie nicht genug Beweise?"Die Trauer um Nawalny werde schnell wieder verfliegen, denkt sich, der im Gespräch auch nicht glaubt, dass eine russische Opposition je an die Macht kommen wird. Putin sei allerdings geschwächt, sagt er: "Ich würde sagen, dass selbst im Kreml fünfzig Prozent der Leute für seine Ablösung sind. Dazu kommt: In Russland ist. Niemand wird, wie bei Stalins Tod, um ihn weinen. Und es gibt auch in den russischen Machtzentren einige, die meinen, dass das Land in den Kreis der zivilisierten Staaten zurückkehren sollte. Nach Putin wird es keinen neuen Diktator geben, es stehen jede Mengebereit. Nicht nur in Moskau."Die Schriftstellerin, die in der DDR wegen ihrer Unterschrift gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns inhaftiert war, sucht imnach Erklärungen dafür, weshalb Nawalny nach Russland zurückkehrte: "Ihm musste klar gewesen sein, dass er Jahre im Gefängnis ausharren müsste. Für seine Werte, für seine Überzeugungen, für seine Ideale. Ich denke, er hatte nur übersehen, dass alle Ideale und Ziele und Hoffnungen irrelevant werden, wenn derund die körperliche Widerstandskraft immer kleiner wird. Aber da gibt es auch noch etwas Größeres. Und Höheres. Einenund Bessere - oder was wir im Alltag so nennen. Auch wenn einem im entscheidenden Moment das klare Ziel abhandenkommt, sollte man diesenicht unterschätzen. Sie verwandelt Figur, Sprache, Volumen. Sie springt uns an oder stößt uns weg."Kann Nawalny wirklich ein Beispiel sein für die Russen? Imist hin und her gerissen : "Das große Ziel des Regimes ist die Wiederbelebung der UdSSR. Russland wird von Menschen regiert, dieim sowjetischen KGB verbracht haben. Ihr Traum von der Wiederherstellung des Landes ihrer Jugend, wird vor unseren Augen verwirklicht. Es ist ein Land, in dem die Bevölkerung gehorsam ihrenlegt und seufzt, dass der Zar es natürlich am besten weiß. Es ist ein Land, in dem es keinen Platz gibt für einen Nawalny oder für junge Leute, die ihr Leben nicht im Gulag, sondern in Freiheit verbringen wollen. Wenn Alexej gewusst hätte, was nach seiner Verhaftung kommen würde, ... wäre er nach Russland zurückgekehrt, um inhaftiert und ermordet zu werden? Ich kenne die Antwort nicht, aber ich denke, er hätte es getan. Es gab, gibt und wird immer Menschen geben, denen manche Dinge wichtiger sind als das Leben selbst. Er hat uns allen Unterstützung gegeben. Indem er existierte, indem er sich weigerte, aufzugeben, indem er indem er dieses höchste Opfer brachte, hat er uns allen Hoffnung gegeben.."Seit vierzehn Jahren sitzt, Gründer von Wikileaks, unter folterähnlichen Haftbedingungen im im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, diese Woche fällt in England endgültig die Entscheidung, ob er an die USA ausgeliefert wird, wo er dann den Rest seines Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis verbringen wird. Eine Ruhmesblatt ist die völlig unverhältnismäßige Behandlung Assanges weder für die Briten noch für die Amerikaner, meint Edo Reents in der. Aber auchhaben sich nicht gerade ein Bein für Assange ausgerissen: "Dass man auch jetzt, wo es letztmalig darauf ankommt,von etwaigen diplomatischen Bemühungen, ist merkwürdig. Denn hier geht es doch ums Prinzip - nicht in erster Linie um die Pressefreiheit, das natürlich auch; sondern vor allem um das Leben eines Menschen, das zu schützen von politischer Opportunität absehen lassen und zumindest einen scharfen Protest möglich machen müsste.""Fassungslos" sei sie gewesen, als Innenministerin Nancy Faeser und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldewang ihr Maßnahmenpaket ' vorstellten, bekenntin der: "So verkündete sie auf der Pressekonferenz: 'Ich möchte rechtsextremistische Netzwerke genauso behandeln wie Gruppierungen der.' Zu den Rechtsextremisten gehören für Nancy Faeser ausnahmslos alle Teilnehmer der Potsdamer Veranstaltung, erhebliche Teile der AfD, auch die sogenannte Neue Rechte, von der niemand genau weiß, wer oder was dazu gehören soll. Konten von rechtsextremistischen Verdächtigen dürfen nach Spenden an rechtsextremistisch verdächtige Vereinigungen und Publikationen ausspioniert werden. Wer also der AfD spendet, einer immerhin, ist schon so verdächtig wie ein Mitglied des Abou-Chaker-Clans." Ist Faeser "eine Innenministerin, die Demokratie und Rechtsstaat im Munde und dabei ad absurdum führt, die Bürgerrechte offenbar für eine Verfügungsmasse hält, die sie nach Belieben kneten kann?", fragt sich Maron.In Britannien hatsehr gute Chancen, die nächsten Wahlen zu gewinnen, meint der Politologeim Interview mit der. Aber so leicht wie Blair 1997 werde Keith Starmer es nicht haben: "Heute muss sich Labour anders als damals von dererholen, die sie bei den Wahlen 2019 einfuhr. Um jetzt zu gewinnen, muss Labour in umkämpften Wahlkreisen bei Wechselwählern punkten, für die es nicht selbstverständlich ist, Labour zu wählen. Die Sensibilität dieser Wähler liegt bei Fragen der Steuern und der Wirtschaftspolitik. Starmer ist hier sehr vorsichtig, so wie Blair damals auch. ... Zu beachten sind aber auch außenpolitische Herausforderungen wie derund aktuell der. Die nächste Nachwahl steht am 29. Februar in Rochdale an, und da musste Labour sich wegen Anschuldigungen desvon seinem Kandidaten lossagen. Die Partei erscheint gespalten zwischen proisraelischen und propalästinensischen Standpunkten, aber die Wählerschaft insgesamt tendiert zu einer. Labour tut sich schwer damit, in diesem Punkt die landesweite Stimmung zu treffen."