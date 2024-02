Martin Scorsese, © Montclaur Film, Lizenz: CC BY 2.0 DEED

Architecton

Der unsichtbare Zoo

Schonauf der Berlinale? So schnell kann es gehen. Die Feuilletonsund wenden sich einem Fels in der Brandung des Kinos zu:, der dieses Jahr denerhält. Verena Lueken macht sich in ihrer-Würdigung Gedanken über diein den Filmen des Geehrten. Ellen Burstyn erhielt in den Siebzigern einen Oscar als Hauptdarstellerin von "Alice lebt hier nicht mehr". Und seither? "Danach war tatsächlich ziemliche Ebbe in seinen Filmen für gute Frauenrollen, trotz der 'Zeit der Unschuld', die Daniel Day-Lewis okkupierte, trotz Sharon Stone in 'Casino'. Jetzt aber bekommen die. Die Macht, Vergebung zu verweigern, wie Peggy im 'Irishman'. Die Macht, einen Film ganz zu ihrem zu machen, wie Lily Gladstone als Mollie in 'Killers of the Flower Moon', auch wenn die Männer, mit denen sie spielt, berühmter sind als sie. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, Martin Scorsese zu feiern?"Hanns-Georg Rodek wiederum weist in derauf diehin, die sich Scorsese auch abseits seiner eigenen Filme um Filmkultur und -Geschichte erworben hat: "Seine 'Film Foundation' hat mehr alsund bei weitem nicht nur amerikanische. Sein 'World Cinema Project' hilft Ländern, die nicht die Mittel besitzen, ihr eigenes Filmerbe zu erhalten. Scorsese istgegenüber anderen Filmemachern und leiht häufig seinen Namen als Mitproduzent von deren Filmen. Einen Scorsese bei einem Projekt mit an Bord zu haben, kann darüber entscheiden, dass eindoch finanziert wird."Natürlich werden auf der Berlinale auch weitergeschaut, zum Beispiel der essayistische Dokumentarfilm "Architecton", der im Wettbewerb läuft, und in dem Regisseurvorführen will, wie viel Schadenüber die Menschheit gebracht hat. Claudius Seidl ist in deralles andere als begeistert, insbesondere von einer Szene, die vom Krieg beschädigte Gebäude, vermutlich in der Ukraine, zeigen: "Man denkt, man sehe hier Mahnmale, doch im Lauf des Films wird klar, dass Kossakovsky es anders meint: Nicht der Krieg ist der Skandal für ihn. Sondern der Umstand, dass aus modernen Häusern keine würdevollen,mehr werden. Dann Sprengungen, das Gestein, das Geröll, aus dem der Zement gemacht wird. Dagegen montiert: Mauern, die seit tausend Jahren stehen. Dazu eine Musik, die diese Zivilisationskritik mit tieferer Bedeutung aufladen soll und vor allem laut und penetrant ist. Der." Für bespricht Jannick Nolting den Film.Einen Dokumentarfilm ganz anderer Art hatgedreht: "Der unsichtbare Zoo" bewegt sich drei Stunden lang imzwischen Tieren und Besuchern, Pflegern und Zooverwaltung. Jochen Werner ist auf schwer begeistert : "Aus all diesen Einzelaufgaben setzt sich nach und nachzusammen, das unser Verständnis der Funktionsweise, der Aufgabe und des Selbstbilds der Institution Zoo vertieft. Denn im Grunde ist 'Der unsichtbare Zoo' gleich mehrere Filme in einem. Zunächst mal ist es ein Film über: Gebannt sehen wir den menschlichen Protagonisten dabei zu, wie sie ihre jeweiligen Aufgaben im großen Ganzen des Tiergartens erledigen, ob im Konferenzraum oder im Tiergehege. Und dann, natürlich, ist das nicht zuletzt auch ein, in dem Regisseur Karmakar jede Spezies mit großer Würde und Neugier ins Bild setzt. Deshalb erscheint es dann am Ende auch nur ganz selbstverständlich und schlüssig, dass diean prominenter Stelle imgelistet werden." Im schreibt Christiane Peitz über den Film.Andreas Schreiner besucht für dieeine Vorstellung des von einemgedrehten aktivistischen Dokumentarfilm "No Other Land", der zeigt, wie sich Palästinenser gegen die israelische Armee, die an ihrem Wohnort einenerrichten will, zur Wehr setzen. Dass der Film einseitig für die Palästinenser Partei nimmt, kann Schreiner aus der Situation heraus verstehen. Aber: "Abgedreht wurde 'No Other Land' im Oktober 2023, kurz nach dem. Die Attacke wird bloß in einem Satz notdürftig erwähnt, dann zeigt der Film, wie jüdische Siedler sich rächen und ein Dorf in Masafer Yatta überfallen. So nachvollziehbar derist: Wenn die Macher es nicht einmal über sich bringen, das Pogrom vom 7. Oktober und die Entführungen anzuklagen, wie will man dann mit ihnen ins Gespräch kommen?" Außerdem vermisst Schreiner weitere Berlinale-Veranstaltungen zum Konflikt. Die "Berlinale-Leitung".Außerdem: Susan Vahabzadeh in derund Christiane Peitz im- beide mit eher verhaltenem Fazit. Florian Weigl flaniert fürdurchs. Claudia Reinhard porträtiert imdie Schauspielerin Renate Reinsve, die in gleich zwei Wettbewerbsfilmen zu sehen ist. Valerie Dirk schreibt imüber die. Gunda Bartels stellt imden Undergroundfilmervor, der den Special Teddy erhält. In der interviewt Julia Hubernagel den griechischen Regisseur, dessen "Arcadia" in Encounters zu sehen ist.-Kolumnist Robert Ide hat "noch in gar keinem Film". Besprochen werden der Wettbewerbsfilm "L'Empire""Ellbogen" aus derder Wettbewerbsfilm "A Traveler's Needs"), der Wettbewerbsfilm "Dahomey" ( taz ), der Forumsfilm "for President" ( taz ), der Forumsfilm "Was hast du gestern geträumt, Parajanov?" ( taz ), der Panoramafilm "Andrea lässt sich scheiden"der Encountersfilm "Ivo" (), der Wettbewerbsfilm "Langue Étrangère" ( Tagesspiegel ), der Forumsfilm "Reproduktion" ( Tagesspiegel ), der Panoramafilm "My New Friends" ( Filmstarts ), der Berlinale-Special-Film "Sunset"der Wettbewerbsfilm "A Different Man" (), der Forumsfilm "of Gokogu Shrine" () und ": Das Musical", der auf derzu sehen ist ( Filmstarts ).