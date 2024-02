In der widerspricht Peter Laudenbach Kersten Augustin, der sich kürzlich , ebenfalls in der, die Proteste gegen rechts etwaswünschte, ohne CDU-Anhänger oder andere Ampelgegner. Aber das wäre im Grunde ein Widerspruch zu den Anti-AfD-Demos, denkt sich Laudenbach. Denn es ist doch eigentlich die AfD, die eine andere, homogenere Gesellschaft will: "Ihr Programm eines 'autoritären Nationalradikalismus', wie es Wilhelm Heitmeyer nannte, richtet sich gegen die Werte des Grundgesetzes und die offene,als solche. Genau diese Werte verteidigen die Demonstrierenden, wenn sie Menschenketten um Rathäuser und Parlamente bilden. Schönes Paradox: Was sie verbindet, ist ihre Unterschiedlichkeit. Genau den von der AfD bekämpften Pluralismus feiern die Demonstrationen, wenn in vielen Städten Vertreter der Linkspartei zusammen mit CDUlern, junge Alerta-alerta-Antifas mit den tollen Omas gegen Rechts und mit Christen demonstrieren. 'Alle zusammen gegen den Faschismus' meint genau das: Es genügt alssolcher Demonstrationen völlig, die Nazis abzulehnen. Alles andere ist alles andere. Und über alles andere, von Migration über Steuergesetzgebung und Mindestlohn bis zur rücksichtslos fahrradfeindlichen Verkehrspolitik der Berliner CDU, kann und muss man dann immer noch streiten, aber bitteund anderen Arenen der demokratischen Auseinandersetzung."Hasnain Kazim hat seine Teilnahme am pakistanischenabgesagt, erklärt er in der, weil die Festival-Leitung dem Druck der britischen Literaturwissenschaftlerin und Moderatorinund pakistanischen "Feministinnen" nachgegeben habe, die Schriftstellerin aufgrund ihrer Kritik an deutschen propalästinensischen Demos auszuladen. Das erfuhr die Schriftstellerin aber erst, als sie im Land war. "Das Problem hier in Karatschi lautete nun:. Der Vorwurf, 'Zionistin' zu sein, kann in Pakistan zur Selbstjustiz bis hin zum Lynchmob führen. Es blieb spätestens jetzt, da es die große Runde machte, keine andere Möglichkeit für Othmann, als das Hotel sofort zu wechseln und das Land so bald wie möglich zu verlassen. ... Nun, in so einem Umfeld möchte ich nicht auftreten. Ronya Othmann wurde von eineraus einer ahnungslosen, aber dafür meinungsstarken Literaturfachkraft aus England, aus sich für links haltenden Feministinnen und Islamisten, die die Hamas für eine 'Befreiungsorganisation' halten, gecancelt, und sie wurde in tatsächlich reale Gefahr gebracht. Hier endet der Diskurs und jede romantische Vorstellung von ihm. Hier. Hier ist jede Gegenrede hoffnungslos. Hier geht es nur noch um die Verteidigung unserer Werte."Diesind in denseit dem arabischen Frühling mehr und mehr unter die Räder gekommen, berichtet inOranus Mahmoodi, die auf einer Veranstaltung zu dem Thema Naïla Chikhi, Gründungsmitglied der Initiative Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung, zuhörte: "Ein Hauptthema der jungen Frauen: diein den Ländern. Das Familiengesetz in Algerien lässt Frauen quasi nie volljährig werden. 'Solange dieses Gesetz gilt, wird traditionsbedingte Gewalt legitimiert', sagte Chikhi. Immer wieder wird von Vergewaltigungen berichtet, teils sogar organisiert, wie in der 'Stadt der Vergewaltigung', der algerischen Ölstadt Hassi Messaoud. 'Sexuelle Gewalt gab es immer, aber es ist heute schlimmer denn je', beschrieb Chikhi die Lage der Frauen in den Maghreb-Staaten. 'Die Frauen haben heute in Algerienmehr; in den 80ern ging es noch um Gleichberechtigung, heute kämpfen die jungen Frauen für die Achtung ihrer Würde.'"