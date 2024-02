Nachdem UN-Generalsekretärgestern in derseine "Kontextualisierungen" rechtfertigen durfte und den Ahnungslosen markierte, was dieunter den eigenen Hauptquartieren angeht (unser Resümee ), wirft Sascha Lobo in seiner-Kolumne einen schonungslosen Blick auf die UNRWA, die seiner Meinung schon aus Eigeninteresse dazu da ist, denzu perpetuieren. Für Lobo besteht geradezuzwischen UNRWA und Hamas: "Die UNRWA ist der institutionalisierte Antizionismus - und hat damit sowohl räumlich wie auch in ihrer Zielsetzung eine Überschneidung mit der Hamas. Deshalb sind die Verbindungen zwischen beiden Organisationen kein Wunder." Und dieses Bündnis schadet laut Lobo in erster Linie den Palästinensern selbst: "Viele palästinensische Familien investieren privat viel, um ihren Kindern gute Ausbildungen zu ermöglichen. Es nützt jedoch innerhalb der Flüchtlingszirkel nur wenig, denngrenzen die ewigen Flüchtlinge aus, und zusammen mit dem Arbeitsverbot lindert sich die Not der Menschen kaum. Das muss man 75 Jahre nach der Staatsgründung Israels als Absicht betrachten. Das wiederum spielt der UNRWA in die Hände - denn auf diese Weise hat sich das Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge unentbehrlich gemacht." Für Lobo gibt es zur Auflösung der UNRWA keine Alternative.Beide Parteien im Gaza-Krieg hätten die Möglichkeit, erinnert Ronen Steinke in der. Während der Druck der internationalen Gemeinschaft auf Israel angesichts der Angriffspläne auf Rafah immer größer wird, höre man seltener, dass ja auch die Hamas es in der Hand hätte, das Sterben in Gaza zu beenden: "Die Hamas könnte, nein sie müsste schon längst auch einem grundlegenden Appell des Völkerrechts nachkommen, der rechtlich kein bisschen weniger dringend und zwingend ist als der Appell an Israel, für die Zivilisten in Rafahzu schaffen. Die Hamas müsste Rafah verlassen, unverzüglich. Die, die sich - nach israelischen Angaben - in Rafah verschanzt halten, inmitten von Kindern, Alten, Geflüchteten."Seit dem Beginn des Krieges in Gaza hat Ägypten die Grenze zum Gaza-Streifen noch einmal massiv aus Angst vor einer Massenflucht verstärkt. Anna-Theresa Bachmann blickt aufauf den, der durch die Kämpfe schwer belastet wird: "Immerhin zählte derlange zu den wenigen verlässlichen Sicherheitsgarantien in der Region. Darüber hinaus galten die Beziehungen Israels zum ägyptischen Regime unter Abdel Fattah al-Sissi als gut: Noch Mitte 2022 hatte die EU ein Abkommen mit beiden Ländern eingefädelt, um israelisches Gas über Ägypten nach Europa zu liefern…. Das zeigte sich laut dem Ägypten-Experten Stephan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin etwa im Sommer 2023, als ein ägyptischer Polizist das Feuer auf israelische Grenzsoldaten eröffnete. Der Angreifer und drei israelische Soldaten wurden damals getötet. Netanjahu bezeichnete den Vorfall als Terroranschlag, auf ägyptischer Seite hieß es hingegen, die Schießerei hätte im Zusammenhang mit der Eindämmung von Drogenschmuggel gestanden. 'Das war ein Moment, in dem sehr deutlich wurde, dass der Frieden beider Länderist', sagt Roll."ist Psychoanalytiker und seit Jahren vehementer Kritiker der Regierung in Israel. Damit dasheilen kann, braucht es eine stabile Gesellschaft, sagt er im-Interview mit Moritz Hackl. Dies sei aber nicht möglich, solange die Regierung Netanjahus die Demokratie gefährde und den aktuellen Konflikt mit reiner Gewalt lösen wolle. Allein werde Israel diese Aufgabe nicht bewältigen können: "Die deutsche Geschichte lehrt, dassgeheilt werden können, dass Niederlagen durchaus ein Ausgangspunkt zur Heilung sein können und dass Zwangsbehandlung seinen Platz hat, nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch in der internationalen Politik. Für Deutschland mag es schwierig sein, Israel moralisch unter Druck zu setzen. Aber das wäre nötig. Europa und die USA müssen sich einmischen. Nicht militärisch, sondern beratend. Die israelische Gesellschaft, die Demokratie ist in Gefahr. Israel bräuchte eine Intervention, wie man sie bei einem Alkoholiker machen würde."Die Politikwissenschaftlerunddenken im großen-Interview über Russland und die Ukraine, den Rechtsruck in Deutschland und dienach, die sich laut Masala und Münkler auch im Gaza-Krieg beobachten lässt. Münkler meint: "Die Bedeutung des Gaza-Kriegs ist weltpolitisch kaum zu unterschätzen, weil eine Situation entstanden ist, bei der die USA und Europa auf längere Sicht nur verlieren können. Er zwingt zur Beantwortung einer der zentralen Fragen der internationalen Politik: Wer ist eigentlich der Hüter einer Ordnung? Im Moment operierendort in dieser Funktion. Für die ungleich entscheidenderen USA wird es innenpolitisch aber zur Zerreißprobe, weil die Republikaner ihre Anhänger mit der Frage mobilisieren, warum Amerikaner im Mittleren Westen für Sicherheitspolitik im Mittleren Osten bezahlen sollen. Wenn die USA nichts tun, wird ihr Image als Weltmacht weiter beschädigt, und wenn sie reagieren, leidet die Zustimmung zu Biden und den Demokraten." Masala: Dem würde ich nur hinzufügen wollen, dass die Lage im Roten Meer gerade gut zeigt, wie wenig Zutrauen wir in diehaben können. Die Handelsroute betrifft uns wesentlich mehr als die Amerikaner, trotzdem ist unsere Militärmission dort. Die offensiven Sachen müssen die Amerikaner machen, auch, weil wir dazu technisch vielfachsind."