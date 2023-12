In ihrem gerade erst erschienenen Buch untersucht die Soziologindas Verhältnis Russlands zum Westen. Im-Gespräch skizziert sie dieund erklärt, wie Russland sich nach den "brachialen" Einschnitten in den 90er-Jahren: "Ende der 1990er-Jahre entstand in Russland das Zerrbild, dass Liberalismus und Demokratie gleichzusetzen sei mit der kriminellen Bereicherung einiger weniger, mit korrupten Parteien und einem schwachen Staat, der seine Schutzfunktion nicht wahrnimmt. (...) In der BRD wurde die Demokratie unter. In Russland führte diezu einem massiven sozialen und ökonomischen Statusverlust. Diesank, vor allem bei den Männern. Und die neuen Eigentümer der Unternehmen, die Oligarchen, fühlten sich für die gesellschaftlichen Zustände nicht verantwortlich. In dieser Zeit nahm die illiberal-konservative Bewegung gegen den Liberalismus und die Westintegration ihren Ausgang. Ich bezeichne die 1990er-Jahre daher als intellektuelles und. Zu Ende des Jahrzehnts waren dann schon große Teile der Eliten und der russischen Bevölkerung überzeugt, dass die Restauration undzwingend erforderlich ist."In der fordern die Politologenund, beide Unterzeichner von Schwarzers und Wagenknechts "Manifest für Frieden" "" im Umgang mit. Putin wäre sicher bereit, er sei ja gar kein "revisionistischer Imperialist", behaupten sie: "Viel eher ist anzunehmen, dass der Anlass des Krieges auch mit der Eskalation zwischen der Ukraine und Russland im Vorlauf des Krieges und auch mit der wachsenden Beteiligung von Nato-Mitgliedstaaten an der Aufrüstung, Ausbildung und Manöverbeteiligung in den Monaten und Jahren vor dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands zu tun hat. (…) Alsauf die von Russland als Provokationen verstandenen Aktionen bot Russland im Dezember 2021 der Nato und den USA einenmit Vorschlägen für Sicherheitsgarantien für beide Seiten an, um einen Nato-Beitritt der Ukraine noch zu verhindern. Diese Vorschläge wurden nicht einmal diskutiert, sondern abgelehnt.""Es wäre fatal, sich von diesenzu lassen. Wenn Putins Russland aus dem von ihm entfesselten Angriffskrieg als Sieger hervorgeht, dann wird die Ukraine nicht das letzte Opfer des russischen Imperialismus sein", warnt der Historikerim Gespräch, das Ralph Bollmann mit ihm auf den Wirtschaftsseiten dergeführt hat. "Derist heuteals von außen", meint er außerdem: "In den westlichen Demokratien haben fast überall Kräfte am Boden gewonnen, die sagen: Die sogenannten Herrschenden regieren über die Köpfe der sogenannten einfachen Leute hinweg. Das ist seit dem späten 19. Jahrhundert das Motto aller Populisten. Alt ist auch der Vorwurf, die da oben dächten international und nicht wirklich national. Im Zuge der Globalisierung spielt er wieder eine prominente Rolle, erneut ist mit international oder global oft 'jüdisch' oder '' gemeint. (…) Nach dem Untergang des Sowjetkommunismus hat sich der Westen als vermeintlicher Sieger der Geschichte gefühlt. Dadurch ging die Notwendigkeit verloren, sich der eigenen Werte bewusst zu bleiben."Dasimmer mehr, glaubt die belarussische Oppositionelle, die im-Gespräch mit Jens Uthoff erzählt, dass sie zunehmendaus dem System erhält, aber auch die immer drastischerenschildert. Die Belarussen fordert sie auf, die Wahlen im Februar zu verweigern, von derverlangt sie "eine Synchronisierung dergegen die diktatorischen Regime in Belarus und Russland, nicht aber gegen das Volk. Schlupflöcher müssen geschlossen werden. Belarus ist zum Beispiel einer der größten Exporteure von, eine wichtige Einnahmequelle für Lukaschenko. Der Handel mit Düngemitteln aus Belarus ist zwar von Sanktionen betroffen, Russland kann jedoch immer noch über EU-Häfen an Drittstaaten exportieren. So lassen sich Sanktionen leicht umgehen. Wir können auch mit Daten belegen, dass es genug Dünger in der Welt gibt, sodass arme Staaten nicht unter einem totalen Bann leiden würden. Es gibt also kein Argument für diese Ausnahmeregelungen."Zu den meistdiskutierten Büchern des Jahres gehört "Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung" . Im Gespräch mit derteilt Oschmann gegen seine Kritiker aus, lenkt aber auch ein: "Natürlich gibt es eine. Die Lage ist ja nicht nur so, weil der Osten womöglich vom Westen unterjocht worden ist. Das zu sagen, wäre überzogen und falsch. Der Osten muss die Möglichkeiten, die es gibt, auch nutzen. Viele haben das gemacht, sind beispielsweise in den Westen oder ins Ausland gegangen. Ich gehöre ja selbst dazu." Polnische Soziologen hätten sein Buch begrüßt, erzählt er: "weil die Deutschen, wofür man sich nur schämen kann, leider seit Jahrhundertenherabblicken. Auch in Amsterdam gab es großes Interesse. Das Verhältnis zwischen Deutschland und denwird dort betrachtet als Verhältnis zwischen großem und kleinem Bruder."Absolut richtig, dass dermit allen Mitteln gegenvorgeht, meint Ronen Steinke in der, nicht nur mit Blick auf die Sicherheitsmaßnahmen an. Aber: "Mehr als 200 Menschen sind allein seit der Wiedervereinigung durchermordet worden, meist ohne dass der Staat deshalb großen Alarm geschlagen hätte. Und wenn jetzt, in der Nacht auf Donnerstag, in Wuppertal die Parole 'Moslems raus' vielfach rund um das Rathaus gesprüht worden ist, oder wenn Musliminnen und Muslime derzeit mehr um ihre Sicherheit fürchten als sonst - dann nehmen die rechten Täter gemeinsam mit ihrenvom 'Islamischen Staat' die freie, pluralistische Gesellschaft in den. Es darf nicht geschehen, dass sich die Gesellschaft bei manchen Opfergruppen daran gewöhnt. Das wäre der größte Erfolg dieser Terroristen."Auffindet es der Terrorismus-Experteindes "absurd, wie lange es nach demdauerte, bis die deutschen Behörden von einersprachen. Erst Ende November warnten mehrere Landesminister und auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang nannte die Gefahr 'real' und 'so hoch wie seit Langem nicht mehr'. Laut Neumann seien die Auswirkungen aber schon kurz nach dem 7. Oktobergewesen: mehr Aktivität von Gefährdern, die bis dahin passiv waren, und sehr viel Aktivität undin den sozialen Medien. Er sieht den Angriff der Hamas und die darauffolgende Reaktion Israels alsfür die dschihadistische Szene. Zuvor sei bei Islamisten eine gewisse Ziellosigkeit und Stagnation zu beobachten gewesen. Nun aber, so seine Hypothese, gebe es ein ähnlich traumatisches Ereignis wie den 11. September oder den Ausbruch des Syrienkrieges, das die Situation verändere."