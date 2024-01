Dieist bis 2022 nicht unbedingt als Freund Israels aufgetreten, seit Kriegsbeginn in der Ukraine gibt es aber eine, sagt die Historikerin, die im-Interview auf Analogien zwischen beiden Ländern aufmerksam macht: "Im Gründungsgedanken Israels schwang der Auftrag mit, dass Juden nicht mehr nur Opfer sind. Auch die Ukraine baut ihre derzeitigeauf. Die ukrainische Geschichte, vor allem in ihrer derzeitig propagierten Form, ist voller. Die Gegenwart aber wird vom Widerstand geprägt. Das war auch lange das Selbstverständnis des israelischen Staates. Angesichts der langen Jahre des gewaltsamen Konfliktes mit den Palästinensern und der hohen Opferzahlen im Gazastreifen jetzt stellt sich aber für viele die Frage, inwieweitist. Sollte die Ukraine siegreich sein, muss auch sie sich bald, vor allem wenn es um die Aufarbeitung von Kollaboration in den besetzten Gebieten geht. Die Opferrolle ist politisch gesehen die einfachere. Was allerdings außer Frage stehen sollte, ist, dass, inklusive der sexuellen Gewalt gegen Frauen, immer und überall verurteilt werden muss. Das Schweigen über und das Abwiegeln von Vergewaltigungen, die an israelischen Frauen am 7. Oktober begangen wurden, ist eine Schande. Hier haben sich mehrere linke Kommentatoren und sogar."Monatelange protestierten Hundertausende Israelis gegen dieder Regierung Netanjahu. Jetzt wurde sie vom Obersten Gericht Israels in ihrer Meinung bestätigt: Die Justizreform ist gekippt, meldet . "Als Begründung hieß es in dem Urteil, die Gesetzesänderung hätte 'den Kerneigenschaften des Staates Israel als demokratischem Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt'." Könnten diese Israelis nichtsein für arabische Demokraten im allgemeinen und palästinensische im besonderen? Das sieht, ebenfalls in, ganz anders. Der ägyptisch-australische Soziologe gibt dem Konflikt mitam Autoritarismus der arabischen Staaten: "Er trug in den späten 1940er- und 1950er-Jahren zur Zerstörung der zerbrechlichen demokratischen Experimente in Ägypten, Syrien oder dem Irak bei, und brachte die herrschenden Militärklassen hervor, die ihre Macht unter dem Vorwand der Verteidigung der Araber gegen die israelische Aggression ausbauten. Die ägyptische Offiziersrepublik entstand 1952 als indirekte Folge des arabisch-israelischen Krieges von 1948. Umgekehrt waren die Protestbewegungen des Arabischen Frühlings 2011 auch. Die aktuellen propalästinensischen Proteste in den arabischen Ländern vermischen sich manchmal auch mit anderen Forderungen, wie einem Ende der Korruption der eigenen Regime - weshalb die arabischen Regimes solche Proteste nicht gern sehen. In gewissem Sinne ist die palästinensische Freiheit ein Gegenmittel gegen arabische Unfreiheit."Der iranische Menschenrechtsaktivistwar imsechs Mal inhaftiert worden, bevor er nach Deutschland fliehen konnte. Im Interview mit dererzählt er von einem "", in dem er monatelang festgehalten und misshandelt wurde. Dort "haben sie mich so gefoltert, wie sie es wollten. Warum? Weil du nicht mal weißt, wen du nach deiner Freilassung für die Folter zur Rechenschaft ziehen kannst. Bis zu dem Tag, an dem sie mir das Geständnisformular hingelegt hatten, wusste ich nicht mal, mit welchem Organ [Revolutionsgarde, Geheimdienstministerium oder Polizei; Anm. d.-Red.] ich es zu tun hatte. Außerdem." Auch seine Familie wusste es nicht. "Das ist eine Präventivmaßnahme für die Zukunft. Die Familien sollen dich nach deiner Freilassung davon abhalten, aktiv zu sein, aufgrund der Qualen, die sie während deiner Gefangenschaft erlitten haben. Eine weitere Folter ist die Unwissenheit, die du als Gefangener über deine Familie hast. Du fragst dich, was deiner Familie passiert ist. Wie geht es meiner Mutter? Was ist mit meinem Bruder passiert? Nicht, dass sie meinen Vater wegen mir verhaften! Es soll die."Laut Prognosen wird dieihre Vormachtstellung bis 2030 an die überwiegend erzkonservativenverlieren, schreibt Tobias Käufer in der: "Die galten bislang als Unterstützer des Rechtsaußen und Ex-Präsidentenund damit als so etwas wie. Brasiliens amtierender Staatspräsidentist ein enger Freund des linksgerichteten Befreiungstheologen Leonardo Boff und von Papst Franziskus, der volkswirtschaftlich eher links steht. Doch angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen beginnt der Linkspopulist Lula die. Er sieht, dass eine nach links gerückte katholische Kirche an Einfluss verliert und die eher rechten evangelikalen Kirchen immer mächtiger werden. Folgerichtig schickte Lula jüngst seinen Sozialminister Wellington Dias zu einem Treffen mit Vertretern der evangelikalen Kirchen. Im Gepäck hatte dieser lautein verlockendes Angebot:für den Aufbau von Suppenküchen oder sozialen Projekten. So etwas war bislang weitgehend ein Alleinstellungsmerkmal der katholischen Kirche."