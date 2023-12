will soziale Brennpunkte und Ghettos von Einwanderern unter anderem durchauflösen, berichtet Reinhard Wolff in der. Das betrifft Wohngebiete mit einem Bevölkerungsanteil von"nicht-westlicher Einwanderer und ihrer Nachkommen". Dagegen gibt es viel Protest, selbst bei denjenigen, die eine bessere Durchmischung der dänischen Gesellschaft eigentlich wünschenswert fänden: "'Die Beschreibungen der Wohngebiete in Form quantitativer Daten birgt die Gefahr, dass dieaus dem Blickfeld gerät', kritisiert [die Bau- und Wohnforscherin Mette Mechlenborg von der Universität Aalborg]. Deren negativer medialer Ruf entspreche oft gar nicht dem Alltagsleben, das die BewohnerInnen selbst empfinden. Begriffe wieundtrügen nur zu weiterer Stigmatisierung bei. Damit es gelinge, sozial gemischtere Wohnviertel zu schaffen, wäre es viel wichtiger, 'an derder exponierten Wohngebiete zu arbeiten'. Völlig ungeklärt sei auch, wie sich die Lebenssituation der BewohnerInnen gestalten werde, die man einfach umsiedle.für diese zwangsumgesiedelten Menschen zu haben, könne ein solches Programm der Segregation nicht entgegenwirken, meint Emma Holmqvist, Forscherin für Kulturgeografie an der Universität Uppsala."Insetzen sich zunehmend Soldatenfrauen und -mütter für einevon der Front ein. Putin gefällt das gar nicht, erzählt Irina Rastorgujewa in der. "Die Behörden versuchen sie zu ignorieren, zu kaufen, einzuschüchtern, oder sie werfen ihnen prowestliche Propaganda vor." Genützt hat es bisher offenbar nicht viel: "Im November erreichte die Unzufriedenheit der Frauen eine kritische Grenze. Am 7. November, dem Tag der nationalen Einheit, hielten sie eine Kundgebung auf demab und forderten die Rückkehr der Männer. Sie stellten sich neben die Kommunisten, die soziale Gerechtigkeit forderten. Die Verehrer des toten Lenin bekamen es mit der Angst und sagten,gelte nur für diejenigen,sei, nicht für die Mobilisierten. Von außen sah alles nach Zirkus aus, wie eine Rekonstruktion der Sowjetzeit: Rote Sterne, junge Männer und Frauen in Militäruniformen, Kommunisten mit Hammer und Sichel auf den Fahnen, eine Menschenmenge am Mausoleum, Frauen mit Plakaten: 'Gerechtigkeit für die Mobilisierten - Demobilisierung'. Die Polizei trieb die Frauen auseinander, nahm aber niemanden fest."Diehat den deutsch-palästinensische Comedianund die jüdische Autorinzum Gespräch übergeladen. Chahin, der Präventionsarbeit gegen Antisemitismus unter Muslimen leistet, erklärt: "Bei den Jugendlichen gibt es eine gewisse. Aber sie sind nicht extremistisch. Unter den jungen Leuten in der Diaspora hat sich ein großer Frust aufgebaut. Sie fühlen sich nicht verstanden, nicht repräsentiert, und sie werden diskriminiert. Das führen sie auf diezurück. Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, ist der Nährboden, auf dem Extremismus gedeihen kann." Funk ist vor allem, die "nur dann auf die Straße gehen, wenn Juden am Tod von Palästinensern beteiligt sind. (…) Als während des Bürgerkriegs in Syrienwurden, gab es keinen einzigen propalästinensischen Aufschrei aus der woken Ecke. Die Tatsache, dass über tausend Raketen von der Hamas und dem Islamischen Jihad in Gaza landen und zu Tod und Zerstörung führen, interessiert niemanden. Die Situation der Palästinenser in Libanon ist seit Jahrzehnten katastrophal. (…) Wir müssen uns die unangenehme Frage stellen, ob wir überhaupt von einer 'propalästinensischen' Position sprechen können, wenn esaußerhalb Israelsgibt."Der italienische Soziologehat zur Frage "Warum unterstützen Europäer den Populismus geforscht" . Viele Bürger können, "unabhängig von ihrer materiellen Lage, mit den Normen und Werten, die von den Mitte-Parteien vertreten werden, nichts mehr anfangen", erklärt er im-Gespräch: "Die, die früher Institutionen wie Gewerkschaften oder eben auch die Mitte-Parteien herstellten, ist schwächer geworden. In Italien spielten die traditionellen Parteien immer eine sehr wichtige Rolle bei der Hinführung der Bürger zur Politik. Das gibt es so gut wie nicht mehr, höchstens noch ein wenig bei Mitte-links, aber längst nicht im Ausmaß wie noch in den achtziger Jahren. Viele Wähler suchen eine soziale Identität, es gibt einen großen Markt dafür."Die deutsche Erinnerungskultur sei "zu einergeworden, die eigene politische Agenda zu rechtfertigen", wiederholt der Autordie These seines Buches "Versöhnungstheater" im Gespräch , in dem er etwa der SPD vorwirft, wieder einen "militärischen Führungsanspruch" der Deutschen zu erheben. Auch der Aufstieg der AfD werde heruntergespielt, meint er: Man muss nicht sagen, "sie wäre eine Nazipartei, es genügt doch schon, dass sie an bestimmteund Ideen von Hierarchie und Homogenität anknüpft, an Traditionen also, von denen wir im Rahmen der deutschen Erinnerungserzählung eigentlich behaupten, dass wir das überwunden hätten."