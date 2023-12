Protestors in Philadelphia stand outside of a Jewish & Israeli owned falafel restaurant



"Goldie, Goldie you can't hide, we charge you with genocide" pic.twitter.com/yF7hQwev66 - Jordan (@thatJVG) December 3, 2023

Im staunt der britische Schriftsteller wie schnell Israelis dergemacht wird. Und wie groß das Vergnügen zu sein scheint, ihnen ihren größten Schmerz vor die Füße zu werfen: "Es liegt eindarin, die Juden des Völkermordes zu beschuldigen, als ob diejenigen, die dies tun, das Gefühl hätten, endlich ihren Mann bei den Ohren zu haben. Der Sadismus besteht insbesondere darin, die Juden dort anzugreifen, wo ihre Erinnerung an den Schmerz am stärksten ist. Indem man sie nun zum Folterer und nicht mehr zum Gefolterten macht, entreißen ihnen die Angreifer ihre Qualen und stehlen ihnen nicht nur ihre Vergangenheit, sondern treten sie mit Füßen. Der Sadismus derhat sich seit langem entwickelt. Die zionistischenzu bezeichnen, war ein früher Versuch, sie zu diskreditieren, indem man sie mit ihren Mördern gleichsetzte. ... Der Vorwurf des Völkermordes geht jedoch weiter als jeder dieser Vorwürfe. Für die Nazis war 'Völkermord' keine verbale Ausschmückung. '' bedeutete 'Endlösung'. Zeigen Sie einfach, dass die Juden eine Endlösung für jemand anderen beabsichtigen, und wir können uns vorstellen, dass eine rückwirkende Gerechtigkeit am Werk war - die Juden werden für ein Verbrechen bestraft, das sie noch nicht begangen hatten. Man nennt dies die."Propalästinensische Studenten inmachen inzwischen klar, dass Juden nicht nur in Israel nicht sicher sind. Vor einem jüdisch geführten Falafel-Laden skandieren sie:Der israelische Historiker weiß im Interview mit demnicht, ob Israel die Tunnel der Hamas militärisch zerstören kann. Aber vor allem versagt ihm nach dem Angriff der Hamas die Vorstellung,könnte. "Beide Völker wollen das ganze Land für sich. Eine Zweistaatenlösung wirkt wunderschön auf dem Papier, aber sie ist nur eine diplomatische Fiktion, furchtbar bequem für alle, die nicht genau wissen und nicht genau wissen wollen, was hier eigentlich los ist. Die Welt ist voll von Menschen, die ganz genau wissen, wie man diesen Konflikt lösen kann. Aber ich gehöre nicht zu ihnen. Ich sehe nicht, wie das möglich sein soll. Ich sehe einen Konflikt zwischen zwei Völkern, die beidedefinieren, und zwar. Das heißt, dass jeder Kompromiss bedeuten würde, einen Teil der kollektiven Identität aufzugeben. Und ich sehe nicht, dass das passieren könnte. David Ben-Gurions Schlussfolgerung war daher einst, dass man diesen Konflikt nicht lösen kann. Man kann ihn." Nur eins sei heute klar: Der Plan Netanjahus, Frieden mit den arabischen Staaten zu schließen und die Palästinenser außen vor zu lassen, gehe nicht auf.Der deutsch-israelische Philosoph distanziert sich im-Gespräch mit Tobias Rapp und Lothar Gorris sowohl von den Postkolonialisten (obwohl er lobende Worte für Judith Butler findet), als auch von den rückhaltlosen Unterstützern Israels und hält weiterhin an einer Idee einerfest. "Auf der palästinensischen Seite sehe ich Hoffnung, wenn ich mir die führenden palästinisch-israelischen Politiker anschaue. Die wissen genau, was ihren jüdischen Landsleuten am 7. Oktober angetan wurde. Sie haben einen klaren Standpunkt bezogen. Und sie setzen sich nun auch zusammen mit israelischen Juden dafür ein, dassverteidigt wird. Könnte das die Brücke sein? Es wäre die einzige, die mir einfällt."In der beklagt die Autorin unter Berufung unter anderem aufein Schwarz-Weiß-Denken im Gazakonflikt: "Die Lage ist aufgeheizt, doch es müsste möglich sein,denken und aussprechen zu dürfen: das Recht Israels, sich zu verteidigen; die Tatsache, dass nach Angaben des der Hamas unterstehenden Gesundheitsministeriums in Gaza bereits über vierzehntausend Zivilisten getötet worden sind; der Horror der von Hamas verübten Gräueltaten; die Vertreibung von knapp zwei Millionen Menschen und die Zerstörung ihrer Häuser und Städte. Stattdessen wird in Gut und Böse, Schwarz und Weiß argumentiert."