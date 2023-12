In den Schwarzweiß-Passagen lebendiger Screwball: "Maestro"



Solange Bradley Coopers Biopic "Maestro" über Leonard Bernstein (mit Cooper selbst in der Hauptrolle) eine anarchische Screwball-Comedy in Schwarzweiß ist, hat Perlentaucher Karsten Munt noch viel Freude an diesem Film. Doch irgendwann kommt eine streberhafte Anstrengung in den Film, die ihm den Spaß verleidet: "So richtig gelebt fühlt sich das nicht an. Am Piano leuchten die Augen, später fließen Tränen und in der Kathedrale von Ely, der großen Klimax der Dirigierkunst, kanalisiert Cooper die Jahre der Method-Rollenvorbereitung in eine überexpressive Zappelei, die das Innere des Maestros nach außen stülpt. Alles ist Performance. Vom rauchigen Aroma in der Stimme, dem die Zeit allmählich etwas Nasales unterhebt, bis zur immer im Mundwinkel hängenden Zigarette: Cooper hat Bernstein drauf, hat keine Angst davor, immer noch lauter zu drehen, bis alles derart exaltiert wirkt, dass es eigentlich Spaß machen müsste, aber dann doch immer so angestrengt ist, sich so krampfhaft auf Technik stützt, dass es mir schwer fällt, etwas anderes zu sehen als die Anstrengung, die Bradley Cooper empfindet, wenn er die Last die Genialität schultert oder vom Narzissmus des alten Bernstein durch den Film gejagt wird."



Grandios hingegen findet FR-Kritiker Daniel Kothenschulte, wie Cooper hier Bernstein gibt: "Er wird sofort lebendig, und nichts ist ansteckender als die Ansteckung". Doch vor allem ist dies "ein sinnlicher Musikfilm. In einer radikalen Entscheidung sind Bernsteins eigene Kompositionen zu hören, die eine eigens komponierte Filmmusik ersetzen. Sie sind so in ihrer immensen stilistischen Bandbreite und vor allem ihrer hemmungslosen Emotionalität zu erleben. Wer etwas gegen das Filetieren klassischer Musikaufnahmen in Spielfilm-Soundtracks hat, wird diesem Film eher skeptisch begegnen. Die kunstvolle Tonmontage allerdings ist oscar-würdig."