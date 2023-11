Dieund ihre Theoretiker stecken nach dem Terror der Hamas in einem, konstatiert der Historiker, der in derzwei Lesarten ausmacht: "Einerseits die proisraelische, die sich auf ein in der Identität gefestigtes 'Nationaljudentum' beruft, das endlich wehrhaft und verwurzelt sei und im scharfen Gegensatz zur kosmopolitischen Diaspora stehe. Sie kann sich auf das Paradigma vonberufen, das den Zionismus seit Anbeginn prägte. Hier gibt ein Bündnisinteresse mit der israelischen Rechten, und sei es nur auf Grundlage einer gemeinsamen Feindschaft gegenüber dem Islamismus. (…) Dem gegenüber steht die strikt, die teils unter Berufung auf ultrareligiöse jüdische Gruppen den Zionismus als Häresie betrachtet. Vor allem für die Dugin-Jünger gilt er als jüdische Spielart von Aufklärung und modernem Staatsgedanken, als eine ', die sich im Krieg mit den heiligen Traditionen befinde und nur in Demokratie, Frauenemanzipation und Homo-Ehe münde. Als übergeordnetes Interesse wendet hier dasdie geopolitische Orientierung gegen Israel. Antisemitische Motive, wie die Verknüpfung von Judentum mit einer spezifischen Destruktivität, entweder in der Diaspora als materialistische Kosmopoliten oder im Staat als zerstörerischer Aggressor, finden sich in beiden Lagern."Vor einigen Tagen hatte die Rechtswissenschaftlerinin derdarüber nachgedacht, wie eindurchgesetzt werden könnte ( Unser Resümee ). "Ein Verbot der AfD droht derals zu nutzen", erwidert heute ebenda der Jurist: "Mit einem Verbot würde man über einem Drittel derer, die heute überhaupt noch willens sind, wählen zu gehen, die. Mindestens in deren Augen wäre das eine hochgradige Infragestellung der Demokratie. Mehr noch: Der Versuch, eine Partei, just bevor sie bei den drei Landtagswahlen im nächsten Jahr die stärkste Kraft zu werden droht, durch ein Verbotsverfahren zu stoppen, wäre für die demokratischen Parteien ein. Das kann nur weitere Abwendung von der Demokratie zur Folge haben, weil damit auch ein konkretes inhaltliches Angebot verboten und die oft beschworene Repräsentationslücke noch weiter aufgerissen wird."In derwird der Schriftstellerin ganz anders zumute, wenn sie in ihrem südthüringischen Heimatdorf manchem Nachbarn zuhört: "Dass eine Partei, die als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung deutlich kritisch gegenüber eingestellt ist,hoffen darf, ist entlarvend.. Das Gedankengut, das an Stammtischen und in Vereinsrunden mit dem Qualm um die Köpfe waberte, hat nur darauf gelauert, sich wieder auf politischen Bühnen manifestieren zu dürfen. Die Mär vom uninformierten Protestwähler, der im Zuge seiner Unzufriedenheit reagiert und den etablierten Parteien lediglich einen Denkzettel verpassen möchte, ist dabei überholt und hat lange genug zurbeigetragen. Es ist ein Faktor bei der Wahlentscheidung, die etablierten Parteien abstrafen zu wollen. In erster Linie aber werden die Rechten gewählt, weil sie rechts sind."Die deutschehaben beim Thema stellt Julian Sadeghi in derbei einer Tagung in der Topographie des Terrors in Berlin fest. Die Berliner Landesverfassungsrichterinetwa erläuterte: "'Die deutsche Rechtswissenschaft ist insgesamt eine, was die Aufarbeitung der NS-Zeit angeht', so Lembke. Sie forscht im Verbundprojekt 'Antisemitismus als justizielle Herausforderung (ASJust)' und identifiziert mehrere Herausforderungen, vor denen die Justiz im Bereich Antisemitismus stehe. So gebe es fast keine rechtswissenschaftliche Literatur zu dem Thema, man könne darüber '' lesen. Es mangele weiterhin an Transfer von Forschungsergebnissen in die Rechtswissenschaft und -praxis. Jurist*innen hätten 'keine Fachkultur, in der Selbstreflexion ganz oben steht'. So waren wichtige Gesetzeskommentare noch bis vor wenigen Jahren. Zu beobachten sei in der Strafverfolgung auch eine: 'Die deutsche Meinungsfreiheit hat Grenzen', bei antisemitischen Inhalten rutsche diese Erkenntnis aber oft weg.""Sollen sich migrantische Menschen zu Täter-Nachfahren erklären, um dazuzugehören?", fragt sich Charlotte Wiedemann in der: "Für Eingewanderte ist dernicht als die Geschichte von Eltern und Großeltern relevant, sondern weil er eine weltgeschichtlich extreme Erfahrung gewalttätigen,(Distanzierung von anderen Gruppen, Abwertung einer anderen Gruppe; d. Red.) darstellt. Darauf kann sich, ungeachtet anderer Prägungen, potenziell jede/r beziehen, daraus lassen sichableiten. Wer selbst Ausgrenzung, gar Bedrohungen erlebt, kann sich anders mit der NS-Geschichte verbinden als Alteingesessene. Eigene Erfahrungen können der Ausgangspunkt sein, um dann in der Schule zu verstehen, warum Juden und Jüdinnen im besonderen Maße zu Opfern wurden."müssen jetzt aktiv werden und die Straße nicht jenen überlassen, die am lautesten schreien, fordert, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Holocaust Studies Program des Western Galilee College in Akko im: "Dazu gehört beispielsweise,. Die islamistischen Angriffe der Hamas und ihrer Unterstützer richten sich eindeutig und in explizit genozidaler Absicht gegen Juden weltweit, aber auch ganz allgemein 'gegen den Westen', wobei sich das eine mit dem anderen überschneidet. Dazu muss es eine Diskussion über den' geben, der gerade inflationär und teils sehr unreflektiert genutzt wird, auch unter Historikerinnen und Historikern."